نواب البرلمان يشاركون في افتتاح الكنيسة الإنجيلية بالمرج

شارك أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، في افتتاح الكنيسة الإنجيلية بالمرج، اليوم، وذلك بحضور القس دكتور أندريه زكي رئيس الطائفة بمصر، والقس نبيل لبيب راعي الكنيسة الجديدة.



وحضر النائب حفل ومراسم تنصيب الشمامسه والمشيايخ الجدد، ثم القى كلمه ترحيب بالقس اندرية زكي لتواجده بالمرج، مشيدًا بجهود الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أصبح إنشاء الكنيسة مثل أي مبني، وخاصة بعد إصدار مجلس النواب قانون دور العبادة الموحد الذي صدق عليه الرئيس، وتم من خلاله تقنين العديد من الكنائس، ومنها التي تم افتتاحها اليوم.



الافتتاح شهده أيضا، النائبان "عيد هيكل وخالد أبوطالب"، واللواء على عبدالله رئيس حى المرج، والمهندس عصام طلبه سكرتير عام الحى.