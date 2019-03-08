ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

نواب البرلمان يشاركون في افتتاح الكنيسة الإنجيلية بالمرج

الجمعة 08/مارس/2019 - 10:46 م
النائب أحمد علي
النائب أحمد علي
عبد الرحمن سرحان
شارك أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، في افتتاح الكنيسة الإنجيلية بالمرج، اليوم، وذلك بحضور القس دكتور أندريه زكي رئيس الطائفة بمصر، والقس نبيل لبيب راعي الكنيسة الجديدة.

وحضر النائب حفل ومراسم تنصيب الشمامسه والمشيايخ الجدد، ثم القى كلمه ترحيب بالقس اندرية زكي لتواجده بالمرج، مشيدًا بجهود الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أصبح إنشاء الكنيسة مثل أي مبني، وخاصة بعد إصدار مجلس النواب قانون دور العبادة الموحد الذي صدق عليه الرئيس، وتم من خلاله تقنين العديد من الكنائس، ومنها التي تم افتتاحها اليوم.

الافتتاح شهده أيضا، النائبان "عيد هيكل وخالد أبوطالب"، واللواء على عبدالله رئيس حى المرج، والمهندس عصام طلبه سكرتير عام الحى.

ترشيحاتنا

شاهد.. تفاصيل مثيرة في مقتل طفل البرميل بالجيزة

الزمالك يفقد نجم الهجوم أمام جورماهيا.. تعرف على السبب

ماذا بينه وبين الله.. توفى راكعًا.. لحظة لفظ مصلٍ أنفاسه بالمسجد..فيديو

توفيق عكاشة يكشف الحل الوحيد لخفض الأسعار وزيادة دخل المواطن.. فيديو

تعيينات جديدة في قطاع الناشئين بنادي الزمالك

فى اليوم العالمى للمرأة.. الرئيس السيسى: دمتن رمز كل مفردات الحياة

كوتشي يتسبب في مقتل عريس بالدقهلية

الإسماعيلي يتأخر بهدف أمام مازيمبي في الشوط الأول .. فيديو

تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لـ ميدو بعد تعادل الوحدة مع الهلال

إخواني هارب يفضح الجماعة الإرهابية ويتوقع تخلي أردوغان عنها.. فيديو

أديب: مينفعش نكون ماشيين في طريق التنمية وموظف مدمن يودينا في 60 داهية

منتخب مصر الأوليمبي يتفوق على مالاوي بثنائية نظيفة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

فيديو

وزير المالية يكشف مصدر تمويل مشروعات العاصمة الإدارية.. فيديو
أديب: مينفعش نكون ماشيين في طريق التنمية وموظف مدمن يودينا في 60 داهية
أردوغان فقد عقله.. يشبه محاولة الانقلاب عليه بموقف الرسول في غار حراء
عمرو أديب: تركيا عدونا الأول.. ويجب وقف التجارة والسياحة معها.. فيديو
رئيس الطائفة الإنجيلية: زوجتي وأولادي شاركوا في 30 يونيو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟