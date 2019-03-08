بهجت العبيدي: مستشار أردوغان يقدم الدليل الدامغ على إرهاب تركيا

قال الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد يوما بعد يوم أنه نظام يدعم الإرهاب ويرعى الإرهابيين، ويوفر لهم الملاذ الآمن ليظلوا بعيدا عن يد العدالة في العديد من دول العالم.



وذكر بهجت العبيدي أن الأحداث والمصائب التي ضربت العديد من شعوب المنطقة العربية، فيما أطلق عليه الربيع العربي كان من أهم أسبابها هو الدعم الكبير الذي تتلقاه الجماعات الإرهابية من نظام رجب أردوغان الذي لم يتورع في التدخل المباشر والسافر في شئون هذه البلاد مرة، وبدعم الجماعات الإرهابية التي تسعى في هذه الدول فسادا مرة أخرى.



وأضاف بهجت العبيدي أن القاصي والداني يعلم الدور القذر الذي تلعبه تركيا من خلال دعمها اللوجستي للجماعات الإرهابية، ومن خلال الدعم المادي الذي يصل هذه الجماعات، إضافة لشحنات الأسلحة التي يستخدمها هؤلاء الإرهابيون لترويع شعوب المنطقة، وإضعاف المؤسسات الأمنية فيها، للوصول إلى سدة الحكم في هذه البلاد ليكونوا ذيولا لرئيس تركيا الحالم بعودة الخلافة.



وأكد بهجت العبيدي، أن ما أقدم عليه ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل أيام قليلة حينما التقى بعدد من شباب وأعضاء جماعة الإخوان الهاربين من مصر إلى تركيا، والثائرين ضد قيادات إخوان مصر المقيمين في اسطنبول، إنما يقدم الدليل الدامغ لكل من لديه بعض عقل على رعاية ودعم تركيا الدولة والنظام للجماعات الإرهابية، خاصة وأنه قد شارك في الاجتماع عدد آخر من قيادات الجناح العسكري للجماعة المتورطين في تنفيذ محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، في أديس أبابا، وعلى رأسهم إسلام الغمري، الذي كان أحد أعضاء الخلية التي شاركت في محاولة اغتيال مبارك.



وتساءل الكاتب المصري المقيم بالنمسا قائلا: هل ما يزال هناك من يستطيع أن يزعم أن أيد النظام التركي بقيادة أردوغان ليست ملطخة بدماء الأبرياء الذين استشهدوا على اليد القذرة للجماعات الإرهابية.