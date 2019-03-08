ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

بهجت العبيدي: مستشار أردوغان يقدم الدليل الدامغ على إرهاب تركيا

الجمعة 08/مارس/2019 - 10:48 م
صدى البلد
سعيد العربي
قال الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد يوما بعد يوم أنه نظام يدعم الإرهاب ويرعى الإرهابيين، ويوفر لهم الملاذ الآمن ليظلوا بعيدا عن يد العدالة في العديد من دول العالم.

وذكر بهجت العبيدي أن الأحداث والمصائب التي ضربت العديد من شعوب المنطقة العربية، فيما أطلق عليه الربيع العربي كان من أهم أسبابها هو الدعم الكبير الذي تتلقاه الجماعات الإرهابية من نظام رجب أردوغان الذي لم يتورع في التدخل المباشر والسافر  في شئون هذه البلاد مرة، وبدعم الجماعات الإرهابية التي تسعى في هذه الدول فسادا مرة أخرى.

وأضاف بهجت العبيدي أن القاصي والداني يعلم الدور القذر الذي تلعبه تركيا من خلال دعمها اللوجستي للجماعات الإرهابية، ومن خلال الدعم المادي الذي يصل هذه الجماعات، إضافة لشحنات الأسلحة التي يستخدمها هؤلاء الإرهابيون لترويع شعوب المنطقة، وإضعاف المؤسسات الأمنية فيها، للوصول إلى سدة الحكم في هذه البلاد ليكونوا ذيولا لرئيس تركيا الحالم بعودة الخلافة.

وأكد بهجت العبيدي، أن ما أقدم عليه  ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل أيام قليلة حينما التقى بعدد من شباب وأعضاء جماعة الإخوان الهاربين من مصر إلى تركيا، والثائرين ضد قيادات إخوان مصر المقيمين في اسطنبول، إنما يقدم الدليل الدامغ لكل من لديه بعض عقل على رعاية ودعم تركيا الدولة والنظام للجماعات الإرهابية، خاصة وأنه قد شارك في الاجتماع عدد آخر من قيادات الجناح العسكري للجماعة المتورطين في تنفيذ محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، في أديس أبابا، وعلى رأسهم إسلام الغمري، الذي كان أحد أعضاء الخلية التي شاركت في محاولة اغتيال مبارك.

وتساءل الكاتب المصري المقيم بالنمسا قائلا: هل ما يزال هناك من يستطيع أن يزعم أن أيد النظام التركي بقيادة أردوغان ليست ملطخة بدماء الأبرياء الذين استشهدوا على اليد القذرة للجماعات الإرهابية.

ترشيحاتنا

فى عيد ميلاده.. سبب دفع عبد الرحمن أبو زهرة زوجته لاعتزال الفن

شرط وحيد لـ تاكيس لقيادة وادي دجلة 3 مواسم قادمة فى الدورى

أردوغان فقد عقله.. يشبه محاولة الانقلاب عليه بموقف الرسول في غار حراء

منتخب مصر الأوليمبي يتفوق على مالاوي بثنائية نظيفة

سيد معوض يوضح سبب اعتذاره عن العمل في قناة الاهلي

العثور على جثة منتجة افلام مدفونة بحديقة منزلها بـ لندن .. صور

نجم منتخب غانا يعلن اعتزاله فى سن الـ 27

علي جمعة يكشف عن 8 كلمات كان رسول الله يدعو بها عند دخول رجب

مدرب فيتا كلوب: المركز الأخير يطاردنا محليًا ونسعى للفوز على الأهلي

دماء ذكية فدت الوطن.. تضحيات الشهداء تدفعنا للأمام نحو التنمية والازدهار.. فيديو

سوق السيارات المستعملة.. أسعار الموتوسيكل مونستر 796 بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

توفيق عكاشة يكشف الحل الوحيد لخفض الأسعار وزيادة دخل المواطن.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

فيديو

وزير المالية يكشف مصدر تمويل مشروعات العاصمة الإدارية.. فيديو
أديب: مينفعش نكون ماشيين في طريق التنمية وموظف مدمن يودينا في 60 داهية
أردوغان فقد عقله.. يشبه محاولة الانقلاب عليه بموقف الرسول في غار حراء
عمرو أديب: تركيا عدونا الأول.. ويجب وقف التجارة والسياحة معها.. فيديو
رئيس الطائفة الإنجيلية: زوجتي وأولادي شاركوا في 30 يونيو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟