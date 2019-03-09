الاكتفاء بـ 8 حلقات من الضربة

قررت الشركة المنتجة لمسلسل التركى الضربة الأكتفاء بتقديم 8 حلقات من المسلسل، وذلك بسبب انخفاض نسب المشاهدة، وفقًا لتقارير نسب المشاهدة التي تصدر بشكل يومي .



العمل أحتل المركز الرابع هذا الأسبوع بحسب تقارير نسب المشاهدة ، بعد أن سبقه في الترتيب كل من مسلسلات قيامة أرطغرل والبحر الاسود والغراب .



مسلسل " الضربة " تدور أحداثه حول رجل يعود الى الحياه بعد 10 سنوات قضائها فى غيبوبة اثر تعرضه لازمة صحية ، ليفاجىء بالعديد من التغيرات الت طرات عل المجتمع ، العمل من بطولة كل من الفنانيين اركان بيتيكايا و دينيز شاكر .

