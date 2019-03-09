نجوى فؤاد: الجيل الجديد ينقصه توافر السيناريو الجيد

أكدت الفنانة نجوى فؤاد أنها ترى أن الجيل الجديد محظوظ فيما يتعلق بتوافر التقنيات الحديثة التي تظهر العمل الفني بشكل جيد للغاية، إلا أنهم ينقصهم السيناريو الجيد، الذى يناقشون من خلاله عددا من الموضوعات الاجتماعية المختلفة.



وقالت "فؤاد"، فى تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن جيلها من الفنانين كان محظوظا بتواجد عدد كبير من المخرجين المميزين أصحاب الرؤية السينمائية الخاصة، وهو ما جعل الممثلين آنذاك في حالة من التوهج الفني.



يذكر أن نجوى فؤاد تعود للسينما خلال الفترة القادمة من خلال فيلم "بورصة مصر"، والذى تشارك فى بطولته صلاح عبد الله ورانيا محمود ياسين، ومن إنتاج علاء مرسي.

