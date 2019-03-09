أنغام تتعامل مع برنامج الزمن الجميل بالسهل الممتنع

استطاعت المطربة أنغام، أن تتعامل مع متسابقين برنامج الزمن الجميل بطريقة السهل الممتنع و أبهرت انغام الجمهور العربى بثقافتها المعهودة وبذوقها الراقي وبخبرتها الكبيرة وبحضورها المعهود.



وعلقت أنغام على أداء محمد شطا وصابرين النجيلي ونادين عامر، أصغر متسابقة وعمره 16 سنة والمتسابقين من مصر وقالت أنتم شرفتونى وقالت تحيا مصر تحيا مصر وكان ضيف حلقة اليوم في البث المباشر الأول المطرب الكويتي الكبير عبدالله الرويشد.



وسافرت أنغام إلى أبوظبي ظهر أمس بصحبة مدير أعمالها راندا رياض، وتحيى أنغام حفل ألبوم حالة خاصة جدًا يوم الأحد 17 مارس بفندق راديسون بلو بالإسكندرية بمصاحبة المايسترو هاني فرحات.