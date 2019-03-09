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فن

في يوم الشهيد.. تعرف على قصة أغنية أم البطل التي غنتها شريفة فاضل بعد استشهاد نجلها.. نوستولجيا

السبت 09/مارس/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
أحمد البهى
يوافق اليوم 9 مارس احتفال المصريين بـ "يوم الشهيد"، وعلى الرغم من تقديم عدد من الأعمال الغنائية التى ترثى شهدائنا ، إلا أن أغنية "أم البطل" تظل واحدة من الأغنيات المحفورة في أذهان المصريين ، خاصة الفنانة شريفة فاضل صاحبة الأغنية قامت بتقديمها عقب استشهاد نجلها فى حرب أكتوبر المجيدة .

الإعداد للأغنية بدا حين طلبت شريفة فاضل من صديقتها الشاعرة نبيلة قنديل كتابة أغنية تصف فيها مشاعر أمهات الشهداء اللاتي فقدن أبنائهن، ولم يكن قد مضى على استشهاد نجلها سوى 3 أشهر فقط .

واستجابة لطلب الفنانة شريفة فاضل، قامت الشاعرة نبيلة قنديل بكتابة الاغنية فى ساعات معدودة داخل غرفة نجل الفنانة الشهيد بدير، وبعد مرور 24 ساعة فقط كان الملحن علي إسماعيل قد إنتهى من تلحينها كاملة .

لم تستطع الفنانة شريفة فاضل ان تقوم بتسجيل الاغنية بسهولة داخل استوديوهات الاذاعة بماسبيرو، حيث تعرضت الى فقدان الوعي لعدة مرات ، حتى أن في حفلاتها كانت تصر على تقديم الأغنية فى نهاية فقرتها، بسبب عدم قدرتها على السيطرة على دموعها بعد غنائها.

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