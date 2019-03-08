ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الأطباء: مراكز التجميل لا تمتلك تراخيص

الجمعة 08/مارس/2019 - 11:06 م
صدى البلد
محمد غالى
قال الدكتور سمير التوني، أمين صندوق مساعد بنقابة الأطباء، إن مراكز التجميل "البيوتي سنتر" لا تمتلك أي تراخيص طبية، لعمل عمليات التجميل بالليزر وغيرها، مضيفا أنه يجب تغليظ عقوبة تستخدم أجهزة طبية وبدون إشراف طبي.

وأكد التوني في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن النقابة ليس لديها الضبطية القضائية للتفتيش على المراكز سواء كانت مرخصة أم لا، مضيفا أنه فى حالة ورود بعض الشكاوى إلى النقابة من المراكز الوهمية أو منتحلي صفة طبيب تحيلها إلى النيابة للتحقيق والبت فيها.

أوضح أمين الصندوق المساعد، أن دور النقابة يأتي في منح التراخيص للطاقم الطبي الذي يعمل بتلك المراكز والتأكد من صحة شهاداتهم إذا كانوا أطباء أم لا، والتحقق معهم عند حدوث اخطاء بالعملية، وتبحث إذا كان الطبيب استخدم أساليب علمية أم لا.

ترشيحاتنا

غادة عبد الرازق تتصدر جوجل بعد شائعة طلاق ابنتها

توفيق عكاشة يكشف الحل الوحيد لخفض الأسعار وزيادة دخل المواطن.. فيديو

جمال شعبان: معهد القلب أنقذ آلاف المصريين من الموت

9 مارس 1969.. قصة استشهاد الفريق عبد المنعم رياض قائد ملحمة معركة القناة

علي جمعة يكشف عن 8 كلمات كان رسول الله يدعو بها عند دخول رجب

فشل الوقفة الإخوانية أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف ضد مصر رغم رصد مبالغ مالية ضخمة للمشاركين .. صور

ماذا بينه وبين الله.. توفى راكعًا.. لحظة لفظ مصلٍ أنفاسه بالمسجد..فيديو

أسامة هيكل ينفي انقطاع الكهرباء عن مدينة الإنتاج الإعلامي

طلاب بجامعة المنوفية يبتكرون فلتر مياه بـ 50 جنيها

الإسماعيلي يتأخر بهدف أمام مازيمبي في الشوط الأول .. فيديو

نجم منتخب غانا يعلن اعتزاله فى سن الـ 27

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

فيديو

وزير المالية يكشف مصدر تمويل مشروعات العاصمة الإدارية.. فيديو
أديب: مينفعش نكون ماشيين في طريق التنمية وموظف مدمن يودينا في 60 داهية
أردوغان فقد عقله.. يشبه محاولة الانقلاب عليه بموقف الرسول في غار حراء
عمرو أديب: تركيا عدونا الأول.. ويجب وقف التجارة والسياحة معها.. فيديو
رئيس الطائفة الإنجيلية: زوجتي وأولادي شاركوا في 30 يونيو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟