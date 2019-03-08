الأطباء: مراكز التجميل لا تمتلك تراخيص

قال الدكتور سمير التوني، أمين صندوق مساعد بنقابة الأطباء، إن مراكز التجميل "البيوتي سنتر" لا تمتلك أي تراخيص طبية، لعمل عمليات التجميل بالليزر وغيرها، مضيفا أنه يجب تغليظ عقوبة تستخدم أجهزة طبية وبدون إشراف طبي.





وأكد التوني في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن النقابة ليس لديها الضبطية القضائية للتفتيش على المراكز سواء كانت مرخصة أم لا، مضيفا أنه فى حالة ورود بعض الشكاوى إلى النقابة من المراكز الوهمية أو منتحلي صفة طبيب تحيلها إلى النيابة للتحقيق والبت فيها.





أوضح أمين الصندوق المساعد، أن دور النقابة يأتي في منح التراخيص للطاقم الطبي الذي يعمل بتلك المراكز والتأكد من صحة شهاداتهم إذا كانوا أطباء أم لا، والتحقق معهم عند حدوث اخطاء بالعملية، وتبحث إذا كان الطبيب استخدم أساليب علمية أم لا.