يسرا اللوزي: لهذه الأسباب وافقت على تصفية حساب

أكدت الفنانة يسرا اللوزي، أن هناك عددا من العوامل التي دفعتها للانضمام إلى فيلم تصفية حساب، والذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد.



وأضافت "يسرا اللوزي" فى تصريحات خاصة لصدى البلد: أن الشخصية التي تلعبها مليئة بالأبعاد والمشاعر الإنسانية وهو أحد العوامل التي جذبتها للشخصية، إضافة إلى مدى التأثير الذي يلعبه الدور داخل أحداث العمل.



وتابعت: أنها تجسد داخل الأحداث شخصية عازفة بيانو، ومن المقرر أن تبدأ تصوير العمل عقب انتهاء شهر رمضان القادم.



يذكر أن آخر أعمال يسرا اللوزي، هو مسلسل "بالحجم العائلي" والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وشاركت في بطولته كل من "الفنان يحيى الفخراني، وميرفت أمين، وأحمد مجدي وشيماء سيف".

