ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

يسرا اللوزي: لهذه الأسباب وافقت على تصفية حساب

السبت 09/مارس/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
أحمد البهى
أكدت الفنانة يسرا اللوزي، أن هناك عددا من العوامل التي دفعتها للانضمام إلى فيلم تصفية حساب، والذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد.

وأضافت "يسرا اللوزي" فى تصريحات خاصة لصدى البلد: أن الشخصية التي تلعبها مليئة بالأبعاد والمشاعر الإنسانية وهو أحد العوامل التي جذبتها للشخصية، إضافة إلى مدى التأثير الذي يلعبه الدور داخل أحداث العمل.

وتابعت: أنها تجسد داخل الأحداث شخصية عازفة بيانو، ومن المقرر أن تبدأ تصوير العمل عقب انتهاء شهر رمضان القادم.

يذكر أن آخر أعمال يسرا اللوزي، هو مسلسل "بالحجم العائلي" والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وشاركت في بطولته كل من "الفنان يحيى الفخراني، وميرفت أمين، وأحمد مجدي وشيماء سيف".

ترشيحاتنا

الوظيفة الصعبة.. لماذا ترك 5 مسئولون منصب مدير الاتصالات في عهد ترامب؟

ماجد المصري يكشف ملامح شخصيته في مسلسل بحر.. فيديو

خايفة اتزحلق.. طلب غريب من حنان مطاوع لـ أمير كرارة.. فيديو

بوجلبان يتمني هذا اللاعب بقميص الأهلي

مفتي الجمهورية السابق يكشف عن 5 حقائق لا يعرفها كثيرون عن رجب

علي جمعة يوصي المذنبين بـ3 أمور تجعلهم يغتنمون شهر رجب ونفحاته

وصفة سحرية لبشرة مثالية خالية من حب الشباب

لتأخير الشيب.. تناولي هذه الأطعمة

بالوثائق.. شكوى رسمية للمفوضية السامية لحقوق الانسان ضد قنوات الارهابية فى تركيا وقطر

أمريكا تهدد تركيا برد حاسم بسبب منظومة إس400 الروسية

عمرو أديب عن بيع داعش لـ فتيات: من علامات القيامة

شاهد.. لقطات صادمة لعريس يضرب عروسته في ليلة الزفاف.. حادثة لا تتكرر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

فيديو

أمير كرارة لـ ماجد المصري: الوحيد اللي بحس إني قِلة وأنا واقف جنبه.. فيديو
ماجد المصري يكشف ملامح شخصيته في مسلسل بحر.. فيديو
تعليق ناري من عمرو أديب على حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين..فيديو
خايفة اتزحلق.. طلب غريب من حنان مطاوع لـ أمير كرارة.. فيديو
حنان مطاوع: جوزي غاوي مقالب وتعرضت لأزمة قلبية بسببه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟