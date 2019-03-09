6 نصائح ذهبية للعناية بالبشرة

تتنوع طرق ومكونات ماسكات العناية بالبشرة، غير أن تحضيرها يتطلب خطوات ومقادير دقيقة، يجب اتباعها كي تكون النتائج مضمونة، لأجل ذلك إليكم نصائح نورا السادات للتعامل مع ماسكات العناية بالبشرة لنتائج أفضل وأسرع:



- للحصول على أفضل نتائج بعد استخدام الماسكات الطبيعية للبشرة يجب الاستمرار وتكرار وضعها على البشرة مرتين في الأسبوع على الأقل.



- يجب الاهتمام بترطيب البشرة بعد استخدام أي ماسك، باستخدام لوشن البشرة حسب نوعها أو كريم ترطيب، لمنع الجفاف الذي قد يحدث للبشرة بعد الوصفات.



- عند تحضير أي ماسك طبيعي للبشرة باستخدام الكركم يجب عدم وضعه مباشرة على الوجه دون تخفيف، ويجب أن يضاف له مكونات أخرى لتقلل تركيزه؛ لأنه من المكونات الطبيعية التي تصبغ الوجه ويصعب تنظيفها.



- يجب الحذر عند استخدام الليمون في ماسكات تفتيح البشرة لأنه قد يضر بالبشرة الحساسة مهما كانت دهنية، فهو من المكونات الحادة التي يجب اختبارها أولا على جزء صغير من البشرة قبل استخدامه لتقليل أضراره.



- يمكن الاعتماد على الطماطم المبشورة بدلا من الليمون، لأانها تمد البشرة بنفس الفوائد وتعمل على تفتيحها، كما يمكن استخدام قشور الطماطم مباشرة لفرك الوجه بها لمزيد من التنظيف لمسام الوجه وتفتيح لون البشرة.



- من الأفضل بعد استخدام الماسكات والوصفات الطبيعية وترطيب البشرة، مسح الوجه بقطنة مبللة بمياه الورد حتى تغلق المسام وهي نظيفة دون شوائب.