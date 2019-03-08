اليوم العالمي للمرأة.. تكريم فنانات الحرف اليدوية في متحف النسيج.. صور

نظم متحف النسيج المصري إحتفالية، اليوم الجمعة، لتكريم الفنانات المشاركات في معرض الحرف التراثية والذي أقامه المتحف في شارع المعز لدين الله الفاطمي.



وقال الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام المتحف إن التكريم يتوافق مع اليوم العالمي للمرأة الذي يحل اليوم الجمعة.



وأضاف أن الفنانات أظهرن براعة في العمل والإنتاج، مشيرا إلى أنهن شاركن بمختلف أنواع الأشغال اليدوية، خاصة الأشغال النسيجية، والخوص، وأعمال الزجاج، والجلود، والحرق على الخشب، وغيرها من أشغال استطاعت المرأة من خلالها أن تبرز موهبتها، وتوفر مصدر دخل لأسرتها.