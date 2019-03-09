حصاد التعليم العالي في أسبوع .. عبد الغفار يعلن عقد المنتدى العالمي للتعليم العالي بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس .. ويطلق مبادرة نداء إلى علماء مصر .. يشهد فعاليات الاختبار الموحد لكليات الطب

وزير التعليم العالي:





* تطوير المناهج لتواكب التحول الرقمي * استحداث تخصصات دراسية تناسب مستقبل الوظائف * إنشاء جامعات لتخريج جيل ينافس في سوق العمل العالمي * حريصون على الاستفادة الكاملة من نظام التعليم الياباني * اختيار العاصمة الإدارية لعقد المنتدى العالمي باعتبارها إعجازا بشريا ونموذجا للتطوير * مشاركة فاعلة من بلدان القارة الأفريقية بالمنتدى







شهدت وزارة التعليم العالي العديد من الفعاليات والمؤتمرات، خلال الأسبوع الماضي، وكان أبرزها المؤتمر الصحفي للدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للإعلان عن استعدادات الوزارة لإطلاق المنتدى العالمي للتعليم العالي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، 4 أبريل القادم.





عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مطلع الأسبوع الماضي، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي "بين الحاضر والمستقبل"، والمقرر عقده برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.





حضر المؤتمر الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، والدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للشئون الفنية، وممثلو بعض سفارات الدول الأجنبية فى مصر، وعدد من الملحقين والممثلين الثقافيين المعتمدين لدى مصر، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.





قال الدكتور خالد عبد الغفار، إن المنتدى، يأتى في إطار إعلان رئيس الجمهورية عام 2019 "عامًا للتعليم"، مشيرًا إلى أنه يتم عقد المنتدى بشكل دورى كل عامين.





وأضاف عبد الغفار أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتنظيم المنتدى كنموذج للتطوير والتخطيط للمستقبل يأتي باعتبارها مثالًا للإعجاز البشرى، مشيرًا إلى مشاركة أكثر من 1500 من ممثلي عدد من الجامعات والاتحادات، والمنظمات، والمؤسسات المصرية والعالمية المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مثل DAAD، وهيئة الفولبرايت، والمجلس الثقافى البريطانى، والجايكا اليابانية، ومؤسسة محمد بن راشد، والبنك الأفريقى للتنمية، واليونسكو، والمؤسسات العالمية المعنية بالتصنيفات الدولية مثل QS، فضلا عن شركائنا من الدول العربية مثل السعودية والأردن وفلسطين والبحرين، وغيرها، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الجامعات العالمية من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من السفراء والشخصيات العامة والعلماء والباحثين والمبعوثين المصريين والوافدين والخبراء من جميع أنحاء العالم.





أعلن د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن فتح باب التقدم بمقترحات وبحوث تطبيقية وحلول تكنولوجية اقتصادية قابلة للتطبيق في إطار مبادرة نداء إلى علماء مصر؛ وذلك بهدف مجابهة التحديات والمشاكل الملحة في المجالات المختلفة بمصر، مشيرًا إلى أن هذا يأتي ضمن الخطة التنفيذية لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وتنفيذًا لإستراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.





شهد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فعاليات افتتاح مؤتمر "التعليم في مصر تحت عنوان "تطوير التعليم، التحديات وآفاق النجاح"، برعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي تنظمه مؤسسة "أخبار اليوم"، بالتعاون مع جامعة القاهرة، بحضور د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم د.محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، و ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.





وفى مستهل كلمته، خلال فعاليات الجلسة الأولي للمؤتمر بعنوان: رؤية لمستقبل التعليم في مصر أشار الوزير إلى تطلعات تطوير التعليم منذ عام ٢٠١٧ أنه كان لدينا أحلام حول تطوير التعليم في مصر، مؤكدَا أنه بعد 22 شهر من العمل الجاد أصبح لدينا رؤية واضحة ومنظومة تم تطبيقها بالفعل.





وأشار عبد الغفار، إلى الخطوات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تطوير التعليم العالي، ومنها ربط البحث العلمي بالصناعة وخدمة المجتمع، فبدء الدراسة في بعض الجامعات التي تم انشاءها بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن إدراج ١٩ جامعة مصرية بين أفضل ١٢٠٠ جامعة على مستوى العالم فى تصنيف التايمز البريطاني "Times Higher Education"، مقارنة بإدراج ٩ جامعات فى التصنيف العام الماضي، موجهًا التهنئة لجامعة القاهرة لتقدمها في تصنيف " QS" ضمن أهم 5 تصنيفات عالمية.





شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر المجلس الأعلى للجامعات، عبر الفيديو كونفرانس، فعاليات الاختبار التقييمي الثاني للمرحلة الإكلينيكية لكليات الطب بالجامعات، بمشاركة أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة من طلاب الفرقة السادسة بكليات الطب من 21 جامعة على مستوى الجمهورية موزعة على النحو التالي: 18 كلية طب حكومية، و2 كلية طــــب خاصة، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.





وفي ختام فعاليات الأسبوع عقد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى اجتماعًا مع سيتشى كاواتا رئيس المعهد العالى للتكنولوجيا الصناعية AIIT باليابان، والوفد المرافق له، بحضور د. أحمد الحيوى مستشار الوزير للتعليم الفنى، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.



