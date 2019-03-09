ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

نظام يومي يساعد على فقدان الوزن دون حرمان أو شعور بالجوع

السبت 09/مارس/2019 - 02:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يبحث الكثير من الأشخاص عن أفضل نظام يومي يساعد على فقدان الوزن الزائد والحفاظ على قوام ممشوق دون أنظمة دايت قاسية أو حرمان، فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ تقدم لك الشيف نورا السادات أفضل نظام يومي يساعد فى حرق الدهون سريعا دون حرمان أو شعور بالجوع .

الاستيقاظ مبكرا

- يمكنك استغلال الاستيقاظ مبكرا مع أطفالك أو قبل ذهابك للعمل، حتى تتمكني من تناول كوب مياه دافئة عليه عصير نصف ليمونة، ولابد أن تحافظي على تناوله يوميًا؛ لأنه سيشعرك بالشبع ويساعد على تقليل الانتفاخات والتخلص من السموم المتراكمة في الجسم.

- الإفطار

بعد مرور ساعتين على تناول المياه الدافئة، عليك تناول وجبة الإفطار، ولابد أن تكون خفيفة متكاملة المكونات، فيمكنك تناول كوب زبادي لايت منزوع الدسم، أو فول بزيت الزيتون، بيض مسلوق، الجبن القريش، كل هذا مع ربع رغيف من العيش البني أو 2 شريحة من التوست البني.

- سناكس

بعد مرور ساعتين على وجبة الإفطار يفضل تناول وجبة خفيفة سناكس، لا بد أن تكون ثمرة فاكهة أو خضار؛ حتى تشعرك بالشبع وتحافظ على حرق الجسم للسعرات الحرارية، مع عدم تناول أية حلويات؛ حتى لا ترفع معدل السكر بالجسم وتشعرك بالجوع.

- وجبة خفيفة

عليك تقسيم وجبة الغداء على جزئين، الأول يكون في منتصف النهار حتى تحافظي على معدل الحرق بجسمك، لهذا نصحت الشيف نورا بتناول وجبة خفيفة الساعة الواحدة ظهرا، كطبق تونة أو سلطة متنوعة أو قطعة بروتين مشوية أو مسلوقة.

- وجبة الغداء

بعد العودة من العمل وتجمع العائلة احرصي على أن تكون وجبة الغداء الرئيسية قبل الساعة الخامسة حتى يتمكن الجسم من حرقها وعدم تخزينها، ولابد أن تكون متوازنة العناصر بكميات قليلة من الخضروات والبروتين، وفي حال تناول النشويات يمنع تناول البروتين معها.
ولابد أن يكون الخبز أو النشويات بنية كاملة الحبوب حتى لا تزيد الوزن.

- وجبة العشاء

قبل الساعة 9 مساء لا تنسي تحضير وجبة العشاء، كما نصحت نورا بتناول أطعمة خفيفة دون نشويات أو خبز، حيث يمكن تناول قطعة بروتين مشوية أو بيض مسلوق، وزبادي لايت به نصف ليمونة أو قطع خيار، كما يمكنك تحضير فشار لايت دون زيوت وتناوله ما يزيد من شعورك بالشبع دون الحاجة لطعام.

· ملحوظة: حافظي على تناول المياه بكمية وافية يوميًا لا تقل عن 2 لتر حتى تحافظي على معدل حرق الجسم والتخلص من الدهون والسموم المتراكم

ترشيحاتنا

مكتشفة واقعة سرقة المسجد بالإسكندرية: أنا مش متخيلة اللي حصل

استقالة وزيرة القوات الجوية الأمريكية هيذر ويلسون

الغضبان يرد على شائعات خروج استاد بورسعيد من تنظيم أمم أفريقيا

ماذا بينه وبين الله.. توفى راكعًا.. لحظة لفظ مصلٍ أنفاسه بالمسجد..فيديو

فشل الوقفة الإخوانية أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف ضد مصر رغم رصد مبالغ مالية ضخمة للمشاركين .. صور

أردوغان فقد عقله.. يشبه محاولة الانقلاب عليه بموقف الرسول في غار حراء

بالوثائق.. شكوى رسمية للمفوضية السامية لحقوق الانسان ضد قنوات الارهابية فى تركيا وقطر

خايفة اتزحلق.. طلب غريب من حنان مطاوع لـ أمير كرارة.. فيديو

تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لـ ميدو بعد تعادل الوحدة مع الهلال

العثور على جثة منتجة افلام مدفونة بحديقة منزلها بـ لندن .. صور

طلاب بجامعة المنوفية يبتكرون فلتر مياه بـ 50 جنيها

الوليد بن طلال : محمد بن سلمان صاحب رؤية تنموية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

فيديو

تعليق ناري من عمرو أديب على حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين..فيديو
خايفة اتزحلق.. طلب غريب من حنان مطاوع لـ أمير كرارة.. فيديو
حنان مطاوع: جوزي غاوي مقالب وتعرضت لأزمة قلبية بسببه
عمرو أديب عن بيع داعش لـ فتيات: من علامات القيامة
ماجد المصري: سرقوا هدومي وجريت عريان في الشارع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟