نظام يومي يساعد على فقدان الوزن دون حرمان أو شعور بالجوع

يبحث الكثير من الأشخاص عن أفضل نظام يومي يساعد على فقدان الوزن الزائد والحفاظ على قوام ممشوق دون أنظمة دايت قاسية أو حرمان، فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ تقدم لك الشيف نورا السادات أفضل نظام يومي يساعد فى حرق الدهون سريعا دون حرمان أو شعور بالجوع .



الاستيقاظ مبكرا



- يمكنك استغلال الاستيقاظ مبكرا مع أطفالك أو قبل ذهابك للعمل، حتى تتمكني من تناول كوب مياه دافئة عليه عصير نصف ليمونة، ولابد أن تحافظي على تناوله يوميًا؛ لأنه سيشعرك بالشبع ويساعد على تقليل الانتفاخات والتخلص من السموم المتراكمة في الجسم.



- الإفطار



بعد مرور ساعتين على تناول المياه الدافئة، عليك تناول وجبة الإفطار، ولابد أن تكون خفيفة متكاملة المكونات، فيمكنك تناول كوب زبادي لايت منزوع الدسم، أو فول بزيت الزيتون، بيض مسلوق، الجبن القريش، كل هذا مع ربع رغيف من العيش البني أو 2 شريحة من التوست البني.



- سناكس



بعد مرور ساعتين على وجبة الإفطار يفضل تناول وجبة خفيفة سناكس، لا بد أن تكون ثمرة فاكهة أو خضار؛ حتى تشعرك بالشبع وتحافظ على حرق الجسم للسعرات الحرارية، مع عدم تناول أية حلويات؛ حتى لا ترفع معدل السكر بالجسم وتشعرك بالجوع.



- وجبة خفيفة



عليك تقسيم وجبة الغداء على جزئين، الأول يكون في منتصف النهار حتى تحافظي على معدل الحرق بجسمك، لهذا نصحت الشيف نورا بتناول وجبة خفيفة الساعة الواحدة ظهرا، كطبق تونة أو سلطة متنوعة أو قطعة بروتين مشوية أو مسلوقة.



- وجبة الغداء



بعد العودة من العمل وتجمع العائلة احرصي على أن تكون وجبة الغداء الرئيسية قبل الساعة الخامسة حتى يتمكن الجسم من حرقها وعدم تخزينها، ولابد أن تكون متوازنة العناصر بكميات قليلة من الخضروات والبروتين، وفي حال تناول النشويات يمنع تناول البروتين معها.

ولابد أن يكون الخبز أو النشويات بنية كاملة الحبوب حتى لا تزيد الوزن.



- وجبة العشاء



قبل الساعة 9 مساء لا تنسي تحضير وجبة العشاء، كما نصحت نورا بتناول أطعمة خفيفة دون نشويات أو خبز، حيث يمكن تناول قطعة بروتين مشوية أو بيض مسلوق، وزبادي لايت به نصف ليمونة أو قطع خيار، كما يمكنك تحضير فشار لايت دون زيوت وتناوله ما يزيد من شعورك بالشبع دون الحاجة لطعام.



· ملحوظة: حافظي على تناول المياه بكمية وافية يوميًا لا تقل عن 2 لتر حتى تحافظي على معدل حرق الجسم والتخلص من الدهون والسموم المتراكم