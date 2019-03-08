الشوادفي منصور يكتب في أخبار اليوم: نجوم سطعت في سماء المقاولون العرب

كتب الدكتور الشوادفي منصور في أخبار اليوم مقالا حول إنجازات شركة المقاولون العرب والدور التاريخي الذي لعبته .



واستهل مقاله قائلا: "الحقيقة لم أكن أتوقع هذا الإقبال الجارف علي تشيير مقالنا الأسبوع الماضي " المقاولون العرب حكاية شعب "وحجم التعليقات وردود الأفعال الرائعة من داخل وخارج مصر".



وتابع:"لذا وجدت من واجبي ان تعرف الأجيال الجديدة ما قدمه أجدادهم من معجزات في العصر الحديث بعد أن عشت وانا مجند 1971-1974 بالجيش المصري ملحمة". وعبقرية التحدي لهذا الشعب ؛ كنا نعمل ليلا ونهارا في انجاز القواعد العسكرية من مطارات وقواعد صواريخ للدفاع الجوي فنيا ؛ وبجانبك مهندسو وعمال المقاولون العرب يجهزون إنشائيا بيوت ودشم حماية الطائرات وقواعد الصواريخ سام 2 وسام 3 الي ان تحقق النصر المجيد في 1973.



واستطرد قائلا :"للي مايعرفش الشركة تأسست رسميا 1955 باسم" عثمان احمد عثمان وشركاه " وتم تأميمها 1961 مع استمرار المهندس عثمان احمد عثمان وشركاه في إدارتها ؛ ذلك المهندس العبقري والوطني الذي حمل على اكتافه ورجاله انجاز السد العالي وتبعات نكسة 1967 وتحقيق نصر أكتوبر".



وواصل منصور مقاله كالتالي :" من نجوم هذه الشركة التي سطعت في سماء مصر المهندس ابراهيم عثمان شقيق المهندس عثمان والذي تحمل إدارة الشركة بعد تعيين المهندس عثمان وزيرا للإسكان ؛ المهندس صلاح حسب الله ؛ والمعلم الصغير اسماعيل عثمان والمهندس محمود عثمان الذين تحملوا أصعب الفترات في تاريخ الشركة خلال حكم مبارك والحفاظ على هذا الكيان".



أما المهندس إبراهيم محلب فالشركة كانت ذراعه اليمنى وهو وزير للاسكان ورئيس للوزراء؛ منوطة بإصلاح وإعادة كل ما دمرته حفنة ضالة من كنائس ومساجد وأقسام شرطة وخلافه بجانب مشروعاتها العملاقة " سددوا المستحقات"



أما النجم الذي سطع في سماء مصر وزيرا للإسكان ابن السد العالي المهندس حسب الله الكفراوي بناء مصر؛ أبو المدن الجديدة في ربوع مصر من الساحل الشمالي الي صعيدها مراقيا ومارينا وبرج العرب والسادات و 6 اكتوبر والعبور والعاشر من رمضان ونفق الشهيد أحمد حمدي ومترو الأنفاق اطال الله عمره ومتعه بالصحة والعافية



وللحق ان 90% من شركات المقاولات الخاصة التي تعمل في مصر وخارجها من أبناء مدرسة المقاولون العرب خاصة في الدول العربية وافريقيا



شكرا للمهندس محسن صلاح هذا الكيان العملاق والصعيدي الشهم علي كريم تواصله معنا..ألا قد بلغت اللهم فاشهد.