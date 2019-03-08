اليوم العالمى للمرأة.. آمنة نصير تكشف لـ صدى البلد أهم التحديات فى حياتها .. وكيف تغلبت عليها

- اهلى رفضوا إكمال الدراسة بعد التعليم الإلزامي

- مكثت سنة فى المنزل وانقطعت عن التعليم .. وهذا سر عودتي

- أهم تحد فى حياتى تغير فكرة الغرب عن علاقة الإسلام بالإرهاب



بعد إتمام التعليم الإلزامي كانت مرحلة التعليم التالية تستلزم خروجى من المنزل بقرية موشا والذهاب محافظة اسيوط ونتيجة لعادات والتقاليد التي كانت سائدة حينها رفضت اسرتى فكرة خروج فتاة من بيتها لإكمال التعليم وحتى ان كانت تقيم عند أقاربها مما أصابني بالحزن الشديد وشعرت أن أحلامي وآمالي تنهار.



-كيف تمكنت من إقناع أهلك بفكرة اكمال التعليم؟



تمسكت بهدفي وحلمى وكنت استمر في محاولة اقناع اهلي بالتعليم بعزيمة وصبر رغم أنهم قاموا بمنعي من الدراسة عاما كاملا الا اننى فى النهاية استطعت تحقيق هدفى وكانت فرحة كبيرة بالنسبة لى.



ومن أهم الأشياء التى ساعدتنى فى تحقيق هدفى هى مساندة بعض الأقارب خاصة المقيمين فى القاهرة ومحاولاتهم الكثيرة من اجل إقناع الأهل ونفس الأمر فعله بعض المدرسين الذين قاموا بتعليمى.



-دائما الفتيات تشتاق لأهلها عند الخروج من المنزل؟



لم يشغلنى ابدا فكرة البعد عن الأهل خاصة أن الزيارات كانت مستمرة لكنى كنت أركز على إثبات نجاحى وتحقيق هدفى الأساسى وهو إتمام تعليمى .



- ما أهم التحديات التي واجهتها في رحلة العمل؟





تغيير فكرة الغرب عن علاقة الإسلام بالإرهاب حيث كانت من أهم التحديات التي تحمل عليها مواجهتها وتوضيح حقيقة الإسلام وأنه بريء مما يفعله الإرهابيون من عمليات إجرامية فسافرت لبعض الدول الأوربية والغربية، وكانت وسيلتي فى هذه المهمة هي الفكر والمنطق والفلسفة.



ومن أهم التحديات التي واجهتها خلال رحلة عملي هي الفترة التي توليت خلالها منصب عميد كلية الدراسات العربية والإسلامية بفرع جامعة الأزهر بالإسكندرية حيث واجهت صعوبات عديدة فكانت الكلية تحتاج لتطوير ومهملة جدا بل وصل الامر الا ان البعض كان لايعرف ان هناك كلية فى هذه المنطقة، فكانت مساحتها صغيرة و محاطة بمجموعة من العرب والباعة الجائلين وكان يستلزم الأمر ضم الأراضى المحيطة بها للكلية وكان هذا أمر غير سهل وخضت معركة كبيرة حتى تمكنت من جعل الكلية لما هى عليه الآن.



- ما الكلمة التي توجهيها للنساء المصريات؟



ارجو من المراة ان تكون اكثر اهتماما بمستقبلها وتتمسك بتحقيق ذاتها والنجاح فى عملها وأن تحافظ على الموروثات الثقافية الجيدة وأن تتخلى عن الأفكار السلبية التي لا تصلح للتطبيق أو تعود بالضرر عليها او على المجتمع.



توجد العديد من الشخصيات النسائية المصرية التى نجحت فى تحقيق أهدافها وواجهت العديد من التحديات بقوة وصمود وفى اليوم العالمى للمرأة التقى موقع "صدى البلد" بواحدة من النساء المصريات المكافحات، الدكتورة امنة نصير ، عضو البرلمان المصرى والعميد الأسبق لكلية الازهر بالاسكندرية.