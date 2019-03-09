وصفة سحرية لبشرة مثالية خالية من حب الشباب

تتحير العديد من الفتيات من مشكلة حب الشباب، فإذا كنت من ضمن هؤلاء وتشعرين بالخجل من هذه الحبوب، إليك أفضل "ماسك سحري" يساعد على التخلص من حب الشباب نهائيا، تقدم الشيف نورا السادات طريقة تحضيره واستخدامه.



المكونات :



- شوفان

- زبادي

- ليمون

- عسل



الخطوات:



تخلط كل المكونات معًا وتترك على الوجه حتى تجف ثم تشطف بالماء الدافئ، وتكرر أسبوعيا.



* إن كانت بشرتك حساسة، أو بها جروح، فلا داعي لاستخدام الليمون، ويمكن استبداله بفيتامين سي.