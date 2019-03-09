ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

اليوم.. الحكم على معاون مباحث المقطم في قضية الرشوة

السبت 09/مارس/2019 - 07:00 ص
محكمة - صورة أرشيفية
محكمة - صورة أرشيفية
عمرو خليفة
تصدر محكمة جنايات عابدين المنعقدة برئاسة المستشار جعفر محمد نجم الدين، والمستشارين محمد عسكر، وسمير أبو دوح، وسكرتارية سيد نجاح، ومحمد خميس، اليوم السبت، الحكم فى قضية معاون مباحث المقطم المتهم بتقاضي رشوه والاختلاس.

كانت النيابة تلقت من سيدة مقيمة فى منطقة المقطم، بلاغا رقمه 2904 جنح المقطم، لسنة 2017 وقالت فيه، إن معاون المباحث لفق لها قضية اتجار فى مخدر الهيروين، وتبين من خلال رصد المكالمات الصادرة، والمستقبلة، أنها بالفعل كانت داخل قسم شرطة المقطم قبل موعد تحرير المحضر.

وقرر المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة فى سبتمبر الماضى حبس معاون المباحث 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تلفيق محضر الاتجار فى الهيروين لربة منزل، بعد أن ادانته تحريات مباحث الأمن العام، بالتزوير فى محررات رسمية، وتلفيق المحضر.

ترشيحاتنا

حنان مطاوع: جوزي غاوي مقالب وتعرضت لأزمة قلبية بسببه

شاب يصاب بالصم بسبب سماعة هاتف محمول

بوجلبان يتمني هذا اللاعب بقميص الأهلي

العربية: بوتفليقة فقد القدرة علي النطق والتنفس

عمرو أديب عن بيع داعش لـ فتيات: من علامات القيامة

ميرهان حسين تبرز انوثتها في أول جلسة تصوير بعد الإفراج عنها..صور

حصاد الرياضة المصرية يوم الجمعة 8-3-2019

خايفة اتزحلق.. طلب غريب من حنان مطاوع لـ أمير كرارة.. فيديو

ماجد المصري: سرقوا هدومي وجريت عريان في الشارع

وصفة بـ6 جنيهات للتخلص نهائيا من قشرة الشعر

الوليد بن طلال : محمد بن سلمان صاحب رؤية تنموية

عبد الله السعيد برفقة زوجته في أحدث ظهور لهما

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

فيديو

أبرز فيديوهات التوك شو: كارثة كبرى تنتظر تركيا وقطر في 2025.. وعمرو أديب: تركيا عدونا الأول.. ويجب وقف التجارة والسياحة معها.. وتفاصيل مثيرة في مقتل طفل البرميل بالجيزة
أمير كرارة لـ ماجد المصري: الوحيد اللي بحس إني قِلة وأنا واقف جنبه.. فيديو
ماجد المصري يكشف ملامح شخصيته في مسلسل بحر.. فيديو
تعليق ناري من عمرو أديب على حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين..فيديو
خايفة اتزحلق.. طلب غريب من حنان مطاوع لـ أمير كرارة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟