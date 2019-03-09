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حوادث

اليوم.. نظر إعادة إجراءات محاكمة متهم في أحداث عنف الظاهر

السبت 09/مارس/2019 - 06:01 ص
محكمة - صورة أرشيفية
محكمة - صورة أرشيفية
أحمد مهدي
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة متهم فى إعادة إجراءات محاكمته في "أحداث عنف الظاهر".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وبحضور المستشار شادى سيف ممثل النيابة العامة، وسكرتارية معتز مدحت.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.

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