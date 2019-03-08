اليوم العالمي للمرأة.. عبير مصطفى تحلق للرجال بأصابع ذهبية

"حرر خيالك من القيود التي يفرضها الآخرون عليه" مقولة شهيرة لطبيبة ورائدة فضاء امريكية، وانطلاقا من تلك المقولة نجد نساء كسرن جميع القواعد لكي يثبتن قدرتهن على أنهن اقوي، هكذا كان تصرف عبير مصطفى ثروت احدى السيدات المكافحات من سوهاج، ذات الملامح الرقيقة الممزوجة بالصبر والكفاح.



قالت عبير لـ صدى البلد: "اعمل في محل الحلاقة منذ عام 97، كنت أبحث قبلها عن عمل وبعد عملية بحث، تقدمت لصاحب محل كوافير رجالي، لم يعارض ورحب بي للغاية، بعدما كنت اعمل في السياحة، ولكن مع ضيق الحال لم يعد مجال السياحة يتسع للكثيرين".



وبوجه مشرق أضافت عبير: لك أكن أعرف اصول مهنة الحلاقة، ولكني تعلمت على الزبائن، وصبر صاحب العمل إلى ان اتعلم، وهو الآن يعتمد على اعتمادا كليا في كل شئون المحل، وفي البداية كنت أشعر بالخجل من التعامل مع الزبائن، إلا أنهم قاموا بتشجيعي وقالوا لي: الشغل مش عيب".



وتابعت عبير وتكسو وجهها الابتسامة: "اهلى لم يعارضوا عملي في البداية، ورحب زوجي ايضا بعملي، بل دائما كان يساندني بشكل كبير ويقف بجانبي، ويسعى دائما لان أكون حريصة على أداء عملي على أكمل وجه.. اولادى فخورين بعملي ايضا، ودائما ما يقولون لأصدقائهم ماما بتشتغل حلاقة".



وتابعت عبير حديثها لموقع "صدى البلد" الإخباري، قائلة .. ان الكثير من الامهات يفضلن أن أحلق لاطفالهن.. الشغل بالنسبالي كل حاجة وبكسب منه قوتي".