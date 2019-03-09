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حوادث

اليوم.. نظر دعوى بطلان حل القومية للأسمنت

السبت 09/مارس/2019 - 05:00 ص
محكمة - صورة أرشيفية
محكمة - صورة أرشيفية
محمد زهير
تنظر الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من المحامى عبد الغفار مغاورى، وكيلًا عن عدد من العمال بالشركة القومية للأسمنت، التي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة، مع ما يترتب عليه من أثار أخصها إعادة تشغيلها وإعادة عمالها وإعطائهم حقوقهم، للمفوضين.

وذكرت الدعوى التي حملت الرقم 2985 لسنة 73 قضائية، أن الإدارات المتعاقبة للشركة تعمدت تخريب الشركة وتكبيدها خسائر فادحة، وإهدار أموالها دون سبب، مما أدى إلى إيقاف تشغيلها وتشريد العاملين بها، وهذا ما أثبته تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أوضح التخريب الذي ألم بالشركة ويعد جريمة يعاقب عليها القانون.

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