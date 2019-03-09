اليوم.. محاكمة موظف اختلس 5 ملايين جنيه من فندق بالقاهرة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة "م.ع" موظف بقسم الحفلات بأحد فنادق القاهرة ، بتهمة اختلاس 5 ملايين جنيه من جهة عمله.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود.



وكشفت تحقيقات نيابة الـموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، في القضية رقم 12375 لسنة 2016 جنايات التجمع الأول، أن المتهم "م.ع"، بصفته من العاملين بحدي الشركات المساهمة ، استولي بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، لنفسه وبدون وجه حق بمبلغ 5.156.655 مليون جنيه، وكان ذلك حيلة بأن تحصل من عملاء الفندق جهة عمله راغبي اقامة الحفلات علي مبالغ مالية زاعمًا تحصيلها المبالغ لصالح الفندق نظير إبرام التعاقد معهم، علي خلاف الحقيقه، فتمكن بذلك من الاستيلاء علي تلك المبالغ على النحو المبين بالتحقيقات.