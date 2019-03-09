ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

اليوم.. نظر إعادة إجراءات محاكمة متهم في أحداث عنف الظاهر

السبت 09/مارس/2019 - 06:00 ص
محكمة - صورة أرشيفية
محكمة - صورة أرشيفية
محمد العيسوى
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة متهم فى إعادة إجراءات محاكمته في "أحداث عنف الظاهر".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وبحضور المستشار شادى سيف ممثل النيابة العامة، وسكرتارية معتز مدحت.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.

ترشيحاتنا

ضحية جديدة للكلاب الضالة.. كلب مسعور ينهش طفلا بشبرا

محامي مارادونا: لديه 3 أطفال في كوبا بجانب أبنائه الخمسة

حرب الشاي والخبز .. أكبر 6 احتجاجات قادتها النساء في التاريخ

علي جمعة يوصي المذنبين بـ3 أمور تجعلهم يغتنمون شهر رجب ونفحاته

لجنة الفتوى توضح حكم الصيام في شهر رجب

الوظيفة الصعبة.. لماذا ترك 5 مسئولون منصب مدير الاتصالات في عهد ترامب؟

إنجازات مصر في قطاع البترول.. تحقيق أعلى معدل إنتاج للزيت الخام والغاز الشهر الماضي.. استثمار 27 مليار دولار خلال 4 سنوات.. تعزيز مشروعات البنية الأساسية

دراسة جديدة: السيجارة الإلكترونية تسبب مشكلات في القلب

السجن 47 سنة لزوجين تعديا على طفلين في أمريكا

تعرف على الطريقة الصحيحة لتوجيه الميت داخل القبر

وليد صلاح الدين: الأهلي يحتاج مانويل جوزية.. فيديو

ماجد المصري يكشف ملامح شخصيته في مسلسل بحر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

فيديو

أمير كرارة لـ ماجد المصري: الوحيد اللي بحس إني قِلة وأنا واقف جنبه.. فيديو
ماجد المصري يكشف ملامح شخصيته في مسلسل بحر.. فيديو
تعليق ناري من عمرو أديب على حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين..فيديو
خايفة اتزحلق.. طلب غريب من حنان مطاوع لـ أمير كرارة.. فيديو
حنان مطاوع: جوزي غاوي مقالب وتعرضت لأزمة قلبية بسببه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟