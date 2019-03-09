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حوادث

اليوم.. نظر استئناف المتهمين في قضية احتكار صمامات القلب

السبت 09/مارس/2019 - 02:01 ص
محكمة - صورة أرشيفية
محكمة - صورة أرشيفية
اسلام مقلد
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، استئناف المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"احتكار صمامات القلب"، على حكم تغريمهم مبلغ 500 مليون جنيه لكل متهم.

وقضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، حضوريا، بتغريم مسئولى 10 من كبرى شركات التوريدات الطبية فى اتهامهم باحتكار سوق مناقصات توريد الصمامات والدعامات الخاصة بجراحة الصدر والقلب على مستوى الجمهورية، مبلغ 500 مليون جنيه لكل متهم، مع نشر الحكم فى الجريدة الرسمية على النفقة الرسمية للمتهمين، وإلزامهم المصاريف الجنائية.

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