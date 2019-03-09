ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

اليوم.. إعادة محاكمة 46 متهما في أحداث عنف مسجد الفتح

السبت 09/مارس/2019 - 01:01 ص
محكمة - صورة أرشيفية
محكمة - صورة أرشيفية
عمرو خليفة
تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، والمنعقدة بطرة، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور.

وقضت المحكمة في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة ما بين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.

وأمر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام2013.

ترشيحاتنا

وزير المالية يكشف مصدر تمويل مشروعات العاصمة الإدارية.. فيديو

أسامة كمال: الإنجليز زرعوا الإخوان بعد ثورة 19 لتفرقة المصريين

نجم منتخب غانا يعلن اعتزاله فى سن الـ 27

حنان مطاوع: جوزي غاوي مقالب وتعرضت لأزمة قلبية بسببه

أديب: مينفعش نكون ماشيين في طريق التنمية وموظف مدمن يودينا في 60 داهية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 9 /3 /2019 بمحافظات مصر

عمرو أديب عن بيع داعش لـ فتيات: من علامات القيامة

الغضبان يرد على شائعات خروج استاد بورسعيد من تنظيم أمم أفريقيا

طلاب بجامعة المنوفية يبتكرون فلتر مياه بـ 50 جنيها

برلماني: نخشى انتشار أفكار رامي مالك بين الشباب المصري

الزمالك يفقد نجم الهجوم أمام جورماهيا.. تعرف على السبب

توفيق عكاشة يتنبأ بكارثة تنتظر تركيا وقطر في 2025.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

فيديو

خايفة اتزحلق.. طلب غريب من حنان مطاوع لـ أمير كرارة.. فيديو
حنان مطاوع: جوزي غاوي مقالب وتعرضت لأزمة قلبية بسببه
عمرو أديب عن بيع داعش لـ فتيات: من علامات القيامة
ماجد المصري: سرقوا هدومي وجريت عريان في الشارع
شاهد.. تعليق رانيا المشاط على أداء الجناح المصري في بورصة برلين السياحية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟