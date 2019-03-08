يوسف شريف رزق الله يعتذر عن تكريمه بمهرجان شرم الشيخ

قرر الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله الاعتذار عن حضور حفل ختام مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، واستلام تكريمه وبرر ذلك لأسباب صحية.



المهرجان انقسم إلى 5 مسابقات، برئاسة المخرج مجدى أحمد على، وقد شهد العديد من الأزمات وصلت إلى تحرير محضر من قبل مخرج فيلم الافتتاح إلى الإدارة.



وتم عرض 58 فيلما من 26 دولة وهي الفلبين، وإندونيسيا، وتتارستان، والإمارات، وتايلاند، ومصر، وكوريا الجنوبية، وأفغانستان، وفيتنام، واليابان، والصين، وسوريا، وإيران، وأذربيجان، والعراق، ولبنان، وسنغافورة، وبنجلاديش، والهند، والسعودية، وسريلانكا، والبحرين، وطاجكستان، وفلسطين، والأردن وسلطنة عمان.