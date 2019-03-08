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سامح حسين عن راجل و6 ستات: كنت بدعي أنه يتفشكل.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 10:50 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الفنان سامح حسين، إنه لم يتوقع النجاح الذي وصل له مسلسل الـ "ست كوم" "راجل وست ستات"، مضيفا: "كنت بدعي أنه يتفشكل".

وأشار سامح حسين خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية نرمين عبد العزيز، في برنامج "السيرك" المذاع علي فضائية "صدي البلد"، إلى أنه بعد نجاح راجل وست ستات بدأ العمل الجاد والمثابرة لتحقيق أحلامه.

وأضاف أن مسلسل "راجل وست ستات" الصانع الحقيقي لمسيرته الفنية.

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