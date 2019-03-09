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أخبار البلد

حالة الطقس اليوم السبت 9 /3 /2019 في مصر والدول العربية

السبت 09/مارس/2019 - 12:17 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للدفء على السواحل الغربية دافئ على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد بالنسبة لهذا الوقت من السنة نهارا، شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 23
شبين الكوم 11 22
طنطا 11 22
دمنهور 10 21
الإسكندرية 11 21
بلطيم 11 21
مطروح 07 19
السلوم 08 20
سيوة 09 24
بورسعيد 14 20
دمياط 13 20
الزقازيق 09 23
الإسماعيلية 08 23
السويس 10 23
العريش 08 20
رفح 09 20
رأس سدر 11 23
نخل 05 21
نويبع 14 25
طابا 12 23
كاترين 05 20
الطور 14 23
شرم الشيخ 16 25
الغردقة 14 24
مرسى علم 16 24
الفيوم 11 24
بنى سويف 11 24
المنيا 10 24
أسيوط 08 25
سوهاج 12 27
قنا 11 29
الأقصر 11 30
أسوان 12 31
أبوسمبل 13 29
الوادي الجديد 13 27
شلاتين 17 27
أبو رماد 16 26
راس حدربة 17 25
حلايب 18 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 34
المدينة 16 29
الرياض 09 22
المنامة 16 22
أبوظبى 16 24
الدوحة 15 23
الكويت 10 23
دمشق 02 19
بيروت 11 19
عمان 04 18
القدس 05 17
غزة 09 20
بغداد 09 21
مسقط 19 24
صنعاء 10 23
الخرطوم 18 33
طرابلس 14 22
تونس 10 20
الجزائر 08 16
الرباط 09 19
نواكشوط 16 29

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