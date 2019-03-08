أسامة كمال: الوطنية تغيرت منذ ثورة 1919.. فيديو

قال الإعلامي أسامة كمال، إن عقلية المواطن المصري اختلفت خلال 100 عام منذ ثورة 1919 وحتى الآن، مرددا: "في 1919 كان.. نموت نموت ويحيا الوطن، ومنذ 50 عامًا تحول الأمر.. إحنا اللي دهنَّا الهوا دوكو، ومن 30 سنة بقى.. إحنا اللي خرمنا الجنيه".



وأضاف خلال برنامجه "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc": أن الوطنية تغيرت تدريجيًا من جيل إلى جيل"، مستطردا: "ما ينفعش تبقى وطني وتتهرب من الضرائب، وما ينفعش تبقى وطني وتبني مخالف".



وأشار إلى أن العامل البسيط في أي مشروع قومي، عمل في الصيف والشتاء وطقوس الجو المختلفة، هؤلاء هم الوطنيون الحقيقيون.