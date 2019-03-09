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برلمان

برلماني للحكومة: ياريت تخفضوا أسعار تقنين الأراضي المخالفة

السبت 09/مارس/2019 - 02:00 ص
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
تقدم عصام برديسي، عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بمجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن المغالاة في تسعير أراضي تقنين وضع اليد.

وقال "برديسي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"،: إن الأهالي يعانون من الارتفاع الكبير في تسعير الأراضي المتصالح عليها، وأصبحوا بين دفع هذه المبالغ الطائلة أو سحب الأراضي منهم.

وناشد النائب، الحكومة، بوضع تسعيرة جديدة، من شأنها التخفيف عن أصحاب تلك الأراضي، لا سيما وأنها تعد مصدر الدخل الوحيد للكثير منهم.

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