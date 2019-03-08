أسامة كمال: الإنجليز زرعوا الإخوان بعد ثورة 19 لتفرقة المصريين

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن الشعب المصري يتميز بالوطنية عن غيره من الشعوب الأخرى، مشيرًا إلى أن الإنجليز استهدفوا الوطنية المصرية بعد ثورة 1919 بـ10 سنوات من خلال زرع جماعة الإخوان الإرهابية لفك النسيج الوطني، عندما لم يستطيعوا التفرقة بين أبناء الشعب.



وأضاف "كمال"، خلال تقديمه برنامج "مساء dmc"، والمذاع على فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن الوطن هو الفكرة التي أحياها المصريون في نفوسهم، وفى نفوس غيرهم، وقبل مصر الوطن لم يكن هناك أوطان لأحد، مستطردا: "أى حد فى التاريخ ظهرت عنده روح وطنية، تأكدوا أنه واخدها من أدبيات مصرية، حددت حدودها من آلاف السنين بدون مشتركات وطنية".



وأشار إلى أن غدا السبت، تحل الذكرى المئوية للوطنية المصرية التي تجلت فى صورة التضحيات التي قدمها المصريون فى ثورة 1919 لكي يطالبوا المحتل البريطاني أن يرحل، مضيفا: "ورغم أن مطالب الشعب سنة 1919 ما اتحققتش إلا بعد 45 سنة، لكن يفضل يوم 9 مارس سنة 1919 يوم الوطنية".