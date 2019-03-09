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رياضة

الغضبان يرد على شائعات خروج استاد بورسعيد من تنظيم أمم أفريقيا

السبت 09/مارس/2019 - 12:30 ص
اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد
كتب محمد الغزاوى
حذر اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أهالي المحافظة من مروجي الشائعات ممن استغلوا عددا من التصريحات والأخبار لشرح موقف الأعمال باستاد النادي المصري لإشعال فتيل أزمة جديدة بدعوى استبعاد بورسعيد من البطولة الأفريقية.

وقال الغضبان وجب على الجميع الاتحاد من أجل انهاء الأعمال واستصدار القرارات الخاصة بحجم الأعمال داخل الاستاد حتي يتمكن باللحاق بأمم أفريقيا.

وشدد الغضبان على أن جميع الأجهزة المعنية لم تدخر جهد من أجل الوصول ببورسعيد ملاعب وفنادق و شوارع ومحال تجارية الي شكل يليق بالمحافظة تاريخا وشعبا. 

ولفت الغضبان إلى أن الاهتمام الذي تحظي به بورسعيد من القيادة السياسية وما لمسه وفد بورسعيد الذي التقي بالرئيس يكفي لان يكون أبلغ رد على مروجي الشائعات ومستغلي اي وضع لإشعال أزمة.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة بكافة أجهزتها وهيئات المجتمع المدني و كافة الاجهزة المعنية تسير بخطي ثابتة من أجل بورسعيد الجديدة التي ستصبح محكي للعالم.

ولفت محافظ بورسعيد إلى أن الأيام المقبلة ستشهد ملاحقة لكل مروجي الشائعات من أجل زعزعة الاستقرار واستهداف أمن الوطن والمواطنين.

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