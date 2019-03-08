زكي: التاريخ العالمي يثبت اهتمام الغرب بمصالحه دون النظر للشرق الأوسط..فيديو

قال الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، إن أوضاع المسيحيين العرب موجودة بشكل كامل ومنظم في 6 دول، من أهمها "مصر، العراق، فلسطين، لبنان، سوريا والأردن" حيث يملكون وجودا حقيقيا فيها علي خلاف بعض الدول العربية الأخرى التي يقل فيها عددهم بشكل كبير.



واستطرد، "زكي" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية "صدي البلد"، بأن الأعوام الـ20 الماضية كانت الأسوأ علي المسيحيين العرب، حيث تعرضوا في العراق لإنتهاكات كثيرة، عوضا عن ضغوط اليهود علي مسيحيي فلسطين ليتقلص عددهم بعد الهجرة، إلي 1% فقط من السكان.



وأشار "زكى" إلي أن الوضع في سوريا لم يختلف عن العراق، حيث تم تدمير جزء كبير من الكنائس، بالإضافة لقتل عدد ليس بالقليل من مسيحيي سوريا.



ولفت، إلي أن المسيحيين المصريين هم الأكثر استقرارا عن نظرائهم في الدول العربية، حيث يظل المجتمع المصري متماسكا مترابطا، مؤكدا أنهم الأمل الوحيد لاستقرار المسيحيين العرب.



وقال، إن فترة حكم جماعة الإخوان لم تكن واضحة المعالم، مما أثار قلق الكثير من المصريين في تلك الفترة.



وأضاف أن تلك الفترة الغابرة أظهرت مدى الخطر الحقيقي الذي تتعرض له البلاد، خاصة بعد تعرض البطريرك للخطر، خاصة كونه يمثل كل المسيحيين في المنطقة العربية.



ونوه، إلى أن تلك الفترة شهدت هجرة للكثير من الأقباط ولكنها ليست بالألف كما صورتها البعض، مؤكدا أن المصريين لم يرحلوا ويتركوا وطنهم لأحد.



وأكد، أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية تعمدوا الكذب وإخفاء الحقائق منذ بداية ظهورهم، حيث أعلنوا عدم رغبتهم في خوض الانتخابات الرئاسية، على خلاف ما كانوا ينوون ويفعلون.



وأوضح، أن الإخوان حاولوا تهميش الأقباط وعدم تنصيبهم في أدوار حقيقية داخل الدولة، قائلا: "عايزين الأقباط وردة في الجاكيت لتحسين صورتهم فقط".



وأضاف، أن الجماعة الارهابية طمحت لتحويل مسيحيي مصر إلي مواطنين من الدرجة الثانية، من خلال عدم المساواة الواضحة التي كانت في سياستها خلال فترة حكمها الغابر.



وأكد، أن الغرب صمت علي انتهاكات جماعة الاخوان الإرهابية خلال العام الذي حكمت فيه مصر، ايمانا منهم بتوطين الإرهاب بالشرق الأوسط وإبعاد الصراع عن الغرب.



ولفت إلى أن الغرب أراد وضع دولة إسلامية سنية داخل الشرق الأوسط توازن القوى وتحفظ الصراع مع التيار الشيعي المتمثل في إيران، مؤكدا أن ذلك الفكر كان واضحا في السياسة الأمريكية السابقة.



وأضاف، أن التاريخ العالمي يثبت اهتمام الغرب بمصالحه الشخصية دون النظر للشرق الأوسط والدول العربية.



وقال، إنه توقع ثورة 30 يونيو، والتي بدأت بمشاركة كل من المسيحيين والمسلمين جنبا إلي جنب، ضد التيار الإسلامي الحاكم في تلك الفترة.



ونوه إلي أن زوجته وأولاده شاركوا في تلك الثورة العظيمة، مؤكدا أنهم ما زالوا محتفظين باللافتات الاحتجاجية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال إن جميع المسيحيين والكنائس تابعوا تلك الثورة، قلقين علي الشباب الذي نزل للميدان لإسقاط نظام الإخوان الغابر.



وتحدث عن أن مصر تمتلك حوالي 1500 كنيسة إنجيلية، وتقدمنا للدولة بترخيص ما يقارب الألف كنيسة وفقا لقانون بناء الكنائس، بالإضافة لـ100 منزل خدمي ومؤتمرات، موضحا أن 65% من الكنائس الموجودة لم تكن مرخصة من قبل، ولكنها بنيت بموافقات شفوية.



وأشار، إلى أن تراخيص الكنائس كانت تحتاج لسنوات طويلة في وقت سابقتتراوح ما بين 5 إلي 10 أعوام، مؤكدا أنها في النهاية تصل لـ"ترخيص شفوي" وليس رسميا من الدولة.



وأكمل رئيس الطائفة الإنجيلية،: التفاعل الآن بين الكنيسة والدولة بكافة هيئاتها، يتم علي أعلى مستوى من التفاهم وبناء الثقة، لافتا إلي أن قانون بناء الكنائس لعب دورا كبيرا في تسهيل ترخيصها وبنائها، حيث تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي علي الهواء بأحقية وحرية اعتناق الاديان.



وأكد أن الرئيس السيسي أول رئيس يعلن شفاهة حرية اعتناق الأديان علي الهواء.

