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مجدي سبع: كنوز أم الدنيا السياحية لا مثيل لها في العالم

الجمعة 08/مارس/2019 - 11:22 م
صدى البلد
احمد علي
أكد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، أن مؤتمر كلية التربية النوعية الذى اختتمت فعالياته مساء اليوم بمدينة الغردقة هدفه الأول دعم وتنشيط السياحة الى مصر بعد أن استعادت "أم الدنيا" مكانتها الدولية فى العالم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف رئيس الجامعة، أن كنوز مصر السياحية ليس لها مثيل فى العالم فمصر تمتلك ثلث آثار العالم فى الأقصر والآثار الفرعونية والإسلامية والقبطية.. وتمتلك شواطىء البحر الأحمر والمتوسط والنيل العظيم والطبيعة المصرية الخلابة سواء فى صحاريها أو ربوعها الخضراء.. ونظرا لأهمية السياحة كأحد روافد الاقتصاد المصرى نظمت كلية التربية النوعية بالجامعة، هذا المؤتمر تحت عنوان "الدراسات النوعية ودورها فى تنشيط السياحة لتنمية الاقتصاد القومي" بمدينة الغردقة .

وأشار رئيس الجامعة إلى مشاركة 162 بحثا علميا بالمؤتمر تتناول سبل تنشيط السياحة، حيث تم مناقشة كافة الأمور العلمية والبحثية والتربوية التى تؤدى الى دعم السياحة في مصر من منظور البحث علمي، موضحا أن المؤتمر يهدف إلى إبراز أهمية ومكانة مصر العالمية في الخريطة السياحية، والترويج للسياحة وتشجيع المؤسسات المختلفة للمشاركة بعمل رحلات علمية وترفيهية إلى الأماكن السياحية وتقديم دراسات وأبحاث علمية في المجالات النوعية تضع الحلول للمشاكل التي تواجهها السياحة في مصر، وكذلك مواكبة الدراسات والاتجاهات العالمية الحديثة في التعليم النوعي وتوظيفها لتنشيط السياحة داخليًا وخارجيًا ، وتوظيف المنتجات النوعية واستثمارها في تنشيط السياحة، وتوفير فرص عمل للشباب في قطاع السياحة.

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