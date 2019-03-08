الشرطة التركية تفرق تظاهرة نسائية بـ الغاز المسيل للدموع

أطلقت الشرطة التركية، الغاز المسيل للدموع، على آلاف من النساء، اليوم الجمعة، واللاتي تجمَّعن في وسط مدينة اسطنبول، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.



وأفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، بأن الشرطة تصدت أيضا للمتظاهرات عند مدخل "جادة الاستقلال" في قلب اسطنبول.



وفرَّقت الشرطة الحشد بإطلاق الغاز المسيل للدموع، ثم أطلقت الكلاب البوليسية في اتجاه المتظاهرات، واللاتي فررن في الشوارع المحاذية.



وتتهم الناشطات المتظاهرات، حكومة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بعدم بذل جهود كافية لمكافحة العنف بحق النساء.