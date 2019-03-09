برلماني يطالب بصرف مكافآت للصيادين عند سن المعاش

أشاد عصام برديسي، عضو لجنة الزراعة والثروة السمكية والري بالبرلمان، بقرار الحكومة، إنشاء كيان واحد لإدارة وتنمية البحيرات على مستوى الجمهورية، والتي كانت تعاني من تداخل في الاختصاصات؛ لكثرة المؤسسات المخول لها إدارتها.



وقال النائب في تصريحات لـ "صدى البلد"،: إنها فرصة نحو إعادة تنمية الثروة السمكية، كواحدة من اللحوم التي تحدث إتزانا للسوق، مطالبا الإدارة الجديدة أن تهتم بالمشاكل التي تعاني منها البحيرات على مستوى الجمهورية، إضافة إلى الاهتمام بالصيادين.



وطالب "برديسي" أن تكون هناك مكافأة يحصل عليها الصيادون، تخصص لهم عند خروجهم على المعاش، مشيرًا إلى أن تنمية الثروة السمكية والبحيرات والاهتمام بالصيادين، كلها عوامل واحدة ومشتركة لتطوير القطاع.



وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، عن إنشاء كيان واحد مسئول عن إدارة البحيرات، بدلا من توزيع المسئولية على أكثر من جهة.



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون هذا الكيان على أعلى مستوى، ويتبع مباشرة مجلس الوزراء، وأن يتولى إدارة وتنمية البحيرات على مستوى الجمهورية.