ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني يطالب بصرف مكافآت للصيادين عند سن المعاش

السبت 09/مارس/2019 - 03:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبد الرحمن سرحان
أشاد عصام برديسي، عضو لجنة الزراعة والثروة السمكية والري بالبرلمان، بقرار الحكومة، إنشاء كيان واحد لإدارة وتنمية البحيرات على مستوى الجمهورية، والتي كانت تعاني من تداخل في الاختصاصات؛ لكثرة المؤسسات المخول لها إدارتها.

وقال النائب في تصريحات لـ "صدى البلد"،: إنها فرصة نحو إعادة تنمية الثروة السمكية، كواحدة من اللحوم التي تحدث إتزانا للسوق، مطالبا الإدارة الجديدة أن تهتم بالمشاكل التي تعاني منها البحيرات على مستوى الجمهورية، إضافة إلى الاهتمام بالصيادين.

وطالب "برديسي" أن تكون هناك مكافأة يحصل عليها الصيادون، تخصص لهم عند خروجهم على المعاش، مشيرًا إلى أن تنمية الثروة السمكية والبحيرات والاهتمام بالصيادين، كلها عوامل واحدة ومشتركة لتطوير القطاع.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، عن إنشاء كيان واحد مسئول عن إدارة البحيرات، بدلا من توزيع المسئولية على أكثر من جهة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون هذا الكيان على أعلى مستوى، ويتبع مباشرة مجلس الوزراء، وأن يتولى إدارة وتنمية البحيرات على مستوى الجمهورية.

ترشيحاتنا

برلماني: نخشى انتشار أفكار رامي مالك بين الشباب المصري

طلاب بجامعة المنوفية يبتكرون فلتر مياه بـ 50 جنيها

يانيفسكي بعد خسارة مازيمبي: كنا الأفضل.. وراض عن اللاعبين

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

حنان مطاوع: جوزي غاوي مقالب وتعرضت لأزمة قلبية بسببه

تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لـ ميدو بعد تعادل الوحدة مع الهلال

الإسماعيلي يودع.. والتونسي يعود للمنافسة.. والقسنطينى يتصدر بدوري أبطال أفريقيا..فيديو

ثغرة أمنية جديدة تضرب دردشات فيسبوك

في مئوية ثورة 1919.. حكاية شعب أسيوط في مواجهة الاحتلال البريطاني ومعركة الحفاظ على الكرامة

ضحية جديدة للكلاب الضالة.. كلب مسعور ينهش طفلا بشبرا

عمرو أديب عن بيع داعش لـ فتيات: من علامات القيامة

شرطة أردوغان تفض مسيرة اليوم العالمي للمرأة بالغاز والرصاص المطاطي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

فيديو

تعليق ناري من عمرو أديب على حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين..فيديو
خايفة اتزحلق.. طلب غريب من حنان مطاوع لـ أمير كرارة.. فيديو
حنان مطاوع: جوزي غاوي مقالب وتعرضت لأزمة قلبية بسببه
عمرو أديب عن بيع داعش لـ فتيات: من علامات القيامة
ماجد المصري: سرقوا هدومي وجريت عريان في الشارع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟