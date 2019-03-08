نائب جامعة طنطا: انتعاش السياحة بعد استعادة مصر مكانتها الدولية

أكد الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، أن مؤتمر كلية تربية نوعية بطنطا بالغردقة يستهدف دعم السياحة فى مصر وتنشيطها، حيث تمثل السياحة موردا أساسيا من موارد الاقتصاد القومى، فقد بلغت إيراداتها عام 2010 ما يناهز الـ 13 مليار دولار، ونظرا لأهمية السياحة كانت هدفا لأي جهى تحاول ضرب الاقتصاد المصرى.



وأضاف أنه عقب ثورة 25 يناير حدث تراجع حاد فى السياحة فى مصر، لكن بعد نجاح الرئيس السيسى فى استعادة مكانة مصر الدولية وثقة المجتمع الدولى عادت السياحة للانتعاش من جديد، حيث تزايدت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة 40 % خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 مما يعكس الاستقرار الأمنى فى مصر والأمن والأمان الذى يجده السائح فى "ام الدنيا".



وأوضح نائب رئيس الجامعة ان من أهم توصيات المؤتمر توجية مشروعات التخرج للطلاب نحو إنشاء الخرائط " الأطلس " لإبراز معالم مصر السياحية وإنشاء محتوى رقمي تفاعلي ورفعه على بنك المعرفة المصرى لنشر الوعى السياحى بالمناطق السياحية لدى طلاب التعليم الأساسى من خلال إنتاج كتب تفاعلية الكترونية واقامة المهرجانات الموسيقية والفنية والرياضية فى المناطق السياحية والاهتمام بالبرامج التدريبية الخاصة بتأهيل طلاب الجامعة للعمل فى مجال السياحة وتشجيع طلاب الجامعة على إقامة مشروعات صغيرة فى مجال السياحة.