ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

نائب جامعة طنطا: انتعاش السياحة بعد استعادة مصر مكانتها الدولية

الجمعة 08/مارس/2019 - 11:30 م
صدى البلد
احمد علي
أكد الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، أن مؤتمر كلية تربية نوعية بطنطا بالغردقة يستهدف دعم السياحة فى مصر وتنشيطها، حيث تمثل السياحة موردا أساسيا من موارد الاقتصاد القومى، فقد بلغت إيراداتها عام 2010 ما يناهز الـ 13 مليار دولار، ونظرا لأهمية السياحة كانت هدفا لأي جهى تحاول ضرب الاقتصاد المصرى.

وأضاف أنه عقب ثورة 25 يناير حدث تراجع حاد فى السياحة فى مصر،  لكن بعد نجاح الرئيس السيسى فى استعادة مكانة مصر الدولية وثقة المجتمع الدولى عادت السياحة للانتعاش من جديد، حيث تزايدت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة 40 % خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 مما يعكس الاستقرار الأمنى فى مصر والأمن والأمان الذى يجده السائح فى "ام الدنيا".

وأوضح نائب رئيس الجامعة ان من أهم توصيات المؤتمر توجية مشروعات التخرج للطلاب نحو إنشاء الخرائط " الأطلس " لإبراز معالم مصر السياحية وإنشاء محتوى رقمي تفاعلي ورفعه على بنك المعرفة المصرى لنشر الوعى السياحى بالمناطق السياحية لدى طلاب التعليم الأساسى من خلال إنتاج كتب تفاعلية الكترونية واقامة المهرجانات الموسيقية والفنية والرياضية فى المناطق السياحية والاهتمام بالبرامج التدريبية الخاصة بتأهيل طلاب الجامعة للعمل فى مجال السياحة وتشجيع طلاب الجامعة على إقامة مشروعات صغيرة فى مجال السياحة.

موضوعات متعلقة

جامعة طنطا تستضيف الملتقي الـ12لاتحاد جامعات البحر المتوسط ..صور

مجلة إسبانية تشيد بانتعاش السياحة في مصر.. وتتوقع وصول عدد السياح إلى 8 ملايين خلال 2017

تربية نوعية جامعة طنطا تنظم مؤتمرا عن دعم السياحة في مصر

نوعية طنطا بالغردقة تناقش تنشيط السياحة في مؤتمرها الدولي السادس غدا

افتتاح المعارض الفنية للمؤتمر الدولي السادس لـ نوعية طنطا

ننشر توصيات مؤتمر نوعية طنطا لتنشيط السياحة في مصر

ترشيحاتنا

بعد الخسارة من مازيمبي.. الإسماعيلي بلا راحة استعدادا لسموحة

العثور على جثة منتجة افلام مدفونة بحديقة منزلها بـ لندن .. صور

في مئوية ثورة 1919.. حكاية شعب أسيوط في مواجهة الاحتلال البريطاني ومعركة الحفاظ على الكرامة

مفتي الجمهورية السابق يكشف عن 5 حقائق لا يعرفها كثيرون عن رجب

فى عيد ميلاده.. سبب دفع عبد الرحمن أبو زهرة زوجته لاعتزال الفن

منتخب مصر الأوليمبي يتفوق على مالاوي بثنائية نظيفة

إخواني هارب يفضح الجماعة الإرهابية ويتوقع تخلي أردوغان عنها.. فيديو

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

أسامة كمال: الإنجليز زرعوا الإخوان بعد ثورة 19 لتفرقة المصريين

الزمالك يفقد نجم الهجوم أمام جورماهيا.. تعرف على السبب

بيكهام ومصطفى محمد يقودان المنتخب الأوليمبي بـ ودية مالاوي

رئيس الطائفة الإنجيلية: السيسي أول رئيس يعلن حرية اعتناق الأديان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

فيديو

عمرو أديب عن بيع داعش لـ فتيات: من علامات القيامة
ماجد المصري: سرقوا هدومي وجريت عريان في الشارع
شاهد.. تعليق رانيا المشاط على أداء الجناح المصري في بورصة برلين السياحية
عمرو أديب: رعب أمريكا من اللوبي اليهودي غير مفهوم.. فيديو
سامح حسين يجلس على ظهر أسد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟