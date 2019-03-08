وزير المالية يكشف مصدر تمويل مشروعات العاصمة الإدارية.. فيديو





مؤكدا أن تشييد العاصمة الإدارية الجديدة لا يمول من الخزانة العامة للدولة ولكن يتم خلق قيمة للأرض حتى نوفر التمويل اللازم لبناء المشروعات التنموية.



وأضاف "معيط" في تصريحاته التليفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن شركة العاصمة الإدارية تعمل على أن يتم خلق قيمة للأرض في العاصمة حتى توفر التمويل اللازم لبناء وإنشاء العاصمة الإدارية.



وتابع: "انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية يزيد من رغبة الجميع في الإنتقال بجوار الحكومة وتواجد المباني الحكومية يزيد من قيمة الأراضي في العاصمة الإدارية وسعر المتر تعدي الـ 20 ألف جنيه في إحدى المناطق القريبة من المباني الحكومية".



وأكمل: "رؤية مصر 2030 لـ وزارة المالية قائمة على تقليل العجز لتقليل معدل السلف حتى تتوجه الأموال إلى تحسين الصحة والتعليم ولا تُدفع في الديون"، مضيفا:" نحن نعمل على تعافي الاقتصاد المصري وتوفير العملة الصعبة والسلع والخدمات والسياسات المالية".



قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإنجاز في العاصمة الإدارية الجديدة يفوق أي إنجاز في أي دولة في العالم.