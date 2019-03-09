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ثقافة

الأربعاء.. خالد ناجح يوقع كتاب ثورة 1919 وهؤلاء

السبت 09/مارس/2019 - 01:00 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
يوقع الكاتب خالد ناجح رئيس تحرير "الهلال"، في السادسة مساء يوم الأربعاء 13 مارس الجارى، "ثورة ١٩١٩ وهؤلاء"، بالقاعة الكبرى بمؤسسة دار الهلال.

ويصدر الكتاب بمناسبة مئوية ثورة 1919، الثورة التى رفعت شعار "الاستقلال التام أو الموت الزؤام"، والتى التحمت فيها جماهير الشعب المصرى من الريف إلى الحضر ومن طبقة الفلاحين إلى الطبقة المتوسطة، واستمدت قوتها من التحام عنصرى الأمة- مسلمين ومسيحيين- فى مواجهة المحتل الغاصب.

ويقول الكتاب "إن تلك الثورة يراها الكثير من الباحثين والكُتاب أولى إرهاصات الشعب المصرى نحو الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، هذا النضال الذي امتد لسنوات طويلة حتى تحقق لمصر – من خلال ثورة يوليو 1952 – كل هذه المكتسبات التى كافح الشعب من أجلها منذ ثورة 1919 ومازال يكافح ضد كافة أنواع الاحتلال وإن تغيرت أساليبه وأدواته وأشكاله مثل التى واجهها الشعب أيضًا فى 30 يونيو 2013، عندما ثار ضد احتلال من نوع آخر وهو احتلال الفاشيست الدينى".

والكتاب يعود بنا إلى الوراء بمناسبة – مئوية ثورة 1919 - من خلال أقلام مجموعة من الكُتاب بحثوا وفتشوا وحللوا مقدمات وأسباب ثورة 1919 وكيف تجاوب معها الشعب المصري منذ اندلاع شرارتها الأولى.

ويحاول الكتاب أن يقرأ التاريخ بعيون هؤلاء الكُتاب وأن يعرف أن تركيبة الشخصية المصرية هي أنها تواقة دائمًا إلى الحرية والاستقلال والكرامة.

الكاتب الصحفى خالد ناجح، حصل على ليسانس الآداب قسم صحافة 1999-2000، عمل فى جريدة الشرق الأوسط وجريدة الحياة اللندنية، عمل نائبا لرئيس تحرير مجلة المصور، ورئيسًا لقسم المحافظات فى اليوم السابع، ورئيس تحرير إصدارات الهلال "مجلة- كتاب- روايات" منذ عام 2017 وحتى الآن.

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