برلماني: سياسة الحكومة تجاه تطوير المزارع السمكية شبه منعدمة

عبر سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والثروة السمكية والري بالبرلمان، عن استياءه الشديد من سياسة الحكومة في التعامل مع الثروة السمكية، مؤكدًا أنه لا يوجد استغلال مناسب لها، كما أنها تأتي على رأس مساوئ وزارة الزراعة، على حد ذكره.



وقال "تمراز"، في تصريحات لـ "صدى البلد" إن سياسة الحكومة تجاه تطوير الثروة السمكية تكاد تكون منعدمة، بل أنها تضع العراقيل أمام تطور القطاع، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة ترغب في زيادة تأجير المزارع السمكية، وكسر القرار الصادر من قبل وزير الزراعة منذ حوالي 3 سنوات، من 1200 جنيه ، إلى 7200 جنيه للفدان.



وشدد النائب، على ضرورة تشجيع الحكومة للمستثمر وتسهيل الإجراءات أمامه لتطوير القطاع، والسير على خطى الرئيس في التهسيل للمستثمرين، قائلًا: "الرئيس بيبني وألف واحد يهد".



وطالب عضو البرلمان أن تكون الإدارة الواحدة، التي أعلنت عنها الحكومة، المختصة بتطوير البحيرات، تبدأ بالاهتمام بالمزارع السمكية، وأصحابها، لاسيما وأنها تمثل حوالي أكثر من 80% من سوق السمك.



وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، عن إنشاء كيان واحد مسئول عن إدارة البحيرات، بدلا من توزيع المسئولية على أكثر من جهة، كما وجه الرئيس بأن يكون هذا الكيان على أعلى مستوى، ويتبع مباشرة مجلس الوزراء، وأن يتولى إدارة وتنمية البحيرات على مستوى الجمهورية".