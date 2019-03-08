صحفي: أردوغان أصبح ديكتاتورا بعد 2011.. وعلاقة تركيا مع العرب ضعيفة

قال الكاتب والمعارض التركي، تورجت أوغلو، إن بعد عام 2011 وما عرف بـ"الربيع العربي" تراجعت تركيا ليسيطر عليها فكر الإسلام السياسي، وأصبحت لا تمتلك علاقة قوية مع أي دولة في الشرق الأوسط إلا إيران.



وأضاف أوغلو خلال لقاء له ببرنامج "وراء الحدث" على فضائية الغد، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وصل إلى الدكتاتورية بعد عام 2011، ورأى أنه يلاعب الشعب التركي والعربي أيضا، لافتا إلى أن حزبه "العدالة والتنمية" يوجد به 7% فقط من المتدينين، لكن الأهم أن الغالبية غير مثقفين.



وتساءل عن الاستفادة التركية من التدخل العسكري في كل من الشمال "السوري والعراقي"، مؤكدا عدم الاستفادة من أي شيء على الإطلاق.