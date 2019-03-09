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مرأة

وصفة بـ6 جنيهات للتخلص نهائيا من قشرة الشعر

السبت 09/مارس/2019 - 06:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تعتبر قشرة الشعر شيئا مزعجا جدا للكثير من الأشخاص، فتساقطها يجعلهم يشعرون بالحرج الشديد، بالرغم من تكرار غسيل الرأس، فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ يمكنك التخلص منها نهائيا بطريقة موفرة تتكلف 6 جنيهات فقط، تقدمها الشيف نورا السادات.

مكونات وصفة قشرة الشعر :

- سكر بني

- زيت جوز هند لأصحاب الشعر الفاتح

- أو زيت زيتون لأصحاب الشعر الداكن

الخطوات:

تفرك فروة الرأس بالخليط لإزالة الأتربة العالقة وتنشيط الدم في فروة الرأس.

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