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فن

في اليوم العالمى للمرأة.. نجوى كرم: كل الدني بتشهد على إنجازاتها

الجمعة 08/مارس/2019 - 11:20 م
صدى البلد
سعيد فراج
وجهت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، رسالة خاصة إلى المرأة العربية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق اليوم الجمعة.

وغرَّدت نجوى كرم عبر "تويتر"،: «كل الدني ولدت من إم .. وكل الدني عشقت المرأة.. وكل الدني بتشهد على انجازاتها.. كل عام والمرأة ورا كل عظيم.. #يوم_المرأة_العالمي».

وآخر أعمال نجوى كرم الفنية، كان كليب "الليلة ليلتنا"، وهو من كلمات وألحان: سهيل فارس، وتوزيع: طارق عاكف، وتعاونت على صعيد الإخراج مع المخرج كرم كرم (ابن شقيقها).

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