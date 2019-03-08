في اليوم العالمى للمرأة.. نجوى كرم: كل الدني بتشهد على إنجازاتها

وجهت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، رسالة خاصة إلى المرأة العربية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق اليوم الجمعة.



وغرَّدت نجوى كرم عبر "تويتر"،: «كل الدني ولدت من إم .. وكل الدني عشقت المرأة.. وكل الدني بتشهد على انجازاتها.. كل عام والمرأة ورا كل عظيم.. #يوم_المرأة_العالمي».



وآخر أعمال نجوى كرم الفنية، كان كليب "الليلة ليلتنا"، وهو من كلمات وألحان: سهيل فارس، وتوزيع: طارق عاكف، وتعاونت على صعيد الإخراج مع المخرج كرم كرم (ابن شقيقها).