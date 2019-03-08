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النائب كمال عامر يوضح سبب اختيار 9 مارس للاحتفال بيوم الشهيد

الجمعة 08/مارس/2019 - 11:08 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال اللواء كمال عامر، عضو لجنة الأمن القومي والدفاع بمجلس النواب، إن سبب اختيار 9 مارس يومًا للشهيد يعود لدور الجيش المصري في الحرب العالمية الأولى وما قدمته من شهداء في الميادين نصف مليون شهيد فداء للبشرية ودفاعًا عن قضايا العالم.

وأضاف عامر في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" عبر فضائية "الرافدين+"، مع سعيد حساسين، أن الجيش المصري قدم أيضًا أكثر من 120 ألف شهيد على أرض سيناء، وشاركنا في قضايا الأمة المصرية والعربية.

وأشار إلى أن الجيش المصري قدم وما زال يقدم حتى الآن ومعه أشقائه في وزارة الداخلية، رجال فداء لأمن مصر.

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