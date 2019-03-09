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رياضة

حصاد الرياضة المصرية يوم الجمعة 8-3-2019

السبت 09/مارس/2019 - 01:53 ص
حسن العمدة
شهد يوم الجمعة 8 - 3 - 2019، عددا من الأخبار الكرة المصرية بتأهل فريدة عثمان لنهائي سباق 50 متر فى بطولة آرينا برو سويم ، وخروج الاسماعيلي من البطولة الافريقية ، وفوز منتخب مصر الاوليمبي علي مالاوي وديا .

وينقل لكم موقع صدى البلد حصاد أخبار الكرة المصرية اليوم الجمعة 8-3-2019:


فاز منتخب مصر الأولمبي علي نظيره مالاوي، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الودي الذي استضافه ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

وتأتي مباراة مالاوي الودية في إطار استعدادات المنتخب الوطني الأوليمبي لبطولة افريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث سيجري الفريق بقيادة شوقي غريب معسكرا آخر خلال الشهر الحالي في اسبانيا يتخلله مباراتان امام امريكا يوم 22 وأمام هولندا يوم 26 مارس.


أعلن معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، استمرار هيثم شعبان مديرا فنيا للفريق الأول، لمدة موسمين قادمين، وذلك بعد توقيع المدير الفني بشكل رسمي على العقود.

وشدد على أن مجلس الإدارة مقتنع تماما بتجربة هيثم شعبان، لذلك فقد كان القرار باستمراره مديرا فنيا للفريق موسمي 2019-2020 و 2020-2021.


تأهلت السباحة الأوليمبية المصرية فريدة عثمان إلى نهائي سباق 50 متر فراشة، بعد احتلالها المركز الأول في الترتيب العام للتصفيات بزمن 26.17 ثانية ضمن منافسات بطولة "آرينا برو سويم" Arena Pro Swim.


شهد معرض شمال إفريقيا الدولي للرياضة واللياقة البدنية والصحية المقام على المركز الاوليمبى لتدريب الفرق القومية بالمعادى، في يومه الثاني، إقبالا كثيفا من جانب زوار المعرض.


ودع فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي منافسات دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمي وذلك بعدما تعادل مع فريق مازيمبي بهدف لكل منهم بالمباراة التي أقيمت اليوم الجمعة بإستاد الجيش ببرج العرب في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.


فاز فريق المصري تحت 17 عاما “الفئة العمرية 2001” بقيادة مديره الفني الكابتن أحمد نبيه على ضيفه وادي دجلة بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم على ملعب الهدف ببورسعيد ضمن مباريات بطولة الجمهورية لتلك الفئة العمرية.

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية للمنشآت الرياضية والشبابية بمركز شباب الساحل، اليوم الجمعة، على هامش افتتاحه لكرنفال القاهرة الأول للفرق الكشفية والمرشدات بمشاركة مراكز شباب القاهرة.


تأهل اللاعب محمد عبد الموجود، إلى نصف نهائي بطولة الجائزة الكبرى للجودو، المقامة في مدينة مراكش المغربية، حتى 11 مارس، بعدما تغلب على بطل الجزائر بالايبون، في الدور ربع النهائي لوزن 66 كيلو جراما.


رهن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق وادي دجلة تجديد عقده لقيادة الفريق الدجلاوى لمدة 3 سنوات قادمة بتحسن ترتيب الفرق الأول في الدوري الممتاز.

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