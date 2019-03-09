لتعيش فترة أطول.. خطوات أساسية لاستعمال المكنسة الكهربائية

كشف موقع هيلث" عن بعض الخطوات والطرق السليمة، لاستعمال المكنسة الكهربائية، لتعيش وتعمل لتفرة أطول.



تفقد الفلتر



فلتر الغبار يحتاج للتنظيف والغسل والتغيير من كل فترة وأخرى، فامتلاءه بالغبار مرة على مرة، يضعف قدرة المكنسة على الامتصاص، وبالتدريج يتسبب في هلاك الموتور.



في البداية عليك التخلص من كل مصادر الغبار أولًا، نظفي الشباك، انفضي الستائر ومخدات الأنتريه ولمَّعي التلفزيون وما شابه، وذلك قبل أي محاولة لاستعمال المكنسة.



ابدأي من خارج الغرفة إلى داخلها، لمنع تطاير الغبار معك إلى الخارج.



لا تستخدمي الماء مطلقًا قبل الكنس، ولا تفكر في كنس أرضية مبتلة.



اكنسي السجادة بالمكنسة في 4 اتجاهات، مرة من الأسفل للأعلى وأخرى بالعكس، ومرة من اليمين لليسار وأخرى بالعكس، وذلك بسبب الاتجاهات المختلفة لشعر السجاد.



شعر الحيوانات الأليفة لا يخرج بالكامل مع المكنسة، لذا قبل الكنس، استخدمي مسَّاحة الزجاج المصنوعة من الجلد، في التقاط الشعر من السجاد.



استخدمي كافة أنواع الرؤوس الزائدة التي تأتي مع المكنسة، وخذي من وقتك دقائق، لقراءة وظائفها، والتأكد من استعمالها في الأماكن الضيقة المخصصة لها، وكذلك في التعرف على نوع الفلتر وقابليته للغسل بالماء من عدمها.



وفي حالة وجود بقعة على السجادة، اكنسي حولها أولًا، وتخلصي من كل الأتربة، قبل التفكير في بل المنطقة المبقعة ومحاولة تنظيفها.