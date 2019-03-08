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برلماني يكشف سبب تركه مهنة التدريس.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 11:43 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال النائب فايز بركات، إنه التحق بكلية التربية بمجموع 75%، ولكنه قرر عدم الاستمرار في مهنة التدريس لعدة أسباب.

وأضاف "بركات" في حوار مع برنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، اليوم الجمعة، أن المُعلم لا يطوِّر من نفسه، ومصاب بالاضمحلال،: "مفيش مدرس بيشتغل على نفسه وبياخد دبلومة ولا ماجستير أو دكتوراه".

واستطرد: "أنا بطلت التدريس؛ لأني كنت مسافر دولة عربية، وفي الدولة دي كنت أنت ملتزم بالكتاب المدرسي، متعرفش تحط سؤال بره الكتاب، مفيش تطوير، وبعد 10 أعوام لقيت نفسي حافظ الكتاب ومفيش جديد، فرجعت عايز أخد درس تاني عشان أبقى مدرس وبناء عليه سيبتها".

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