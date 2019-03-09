مدير شجرة مريم الأثرية: حريصون علي توضيح تاريخها لكل الزوار.. صور

أكد أحمد السيد مدير منطقة شجرة مريم الأثرية بالمطرية أن المنطقة تستقبل يوميا زوارا كثيرين، وٱدارة المنطقة حريصة على توضيح تاريخ المكان لهم،وشرح تاريخ وتفاصيل مسار العائلة المقدسة، وتعد الشجرة أبرز محطاته.



وأوضح أن المنطقة استقبلت اليوم الجمعة مجموعة من الشباب المصري، الذين زاروا المنطقة للتعرف على قيمتها الحضارية والتاريخية.



وقال إن المجموعة استمعت لشرح واف حول المنطقة، وتاريخها، وقيمتها الأثرية والدينية، حيث تعتبر شجرة مريم أحد أهم محطات مسار العائلة المقدسة.



وأكد علي أن وزارة الآثار تولي اهتماما بشجرة مريم،وذلك ضمن اهتمامها بمحطات المسار كله،فيما يسعي قطاع الآثار الإسلامية والقبطية لتوفير كل الإمكانيات التي تساعد في تطوير العمل بمنطقة الشجرة.