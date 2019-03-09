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برلمان

برلمانية: جهاز تنمية المشروعات الصغيرة قدم خدمات غير مسبوقة للمرأة

السبت 09/مارس/2019 - 01:01 ص
النائبة غادة عجمي
النائبة غادة عجمي
عبد الرحمن سرحان
أشادت النائبة غادة عجمي، بجهود جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة نيفين جامع، في تمكين المرأة، وفتح الفرصة أمام القوة الناعمة للمشاركة في سوق العمل.

وقالت "عجمي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"،: إن جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة كان له دور كبيرة في دعم المرأة، وعمل على سد فجوة كبيرة جدا كانت تعاني منها النساء في سوق العمل.

وأكدت عضو البرلمان ضرورة الاهتمام بالمرأة، وإتاحة الفرصة أمامها لتولي المناصب القياة، لا سيما وأنها أظهرت كفاءة عالية للغاية تستحق عليها أن تكون في هذه المكانة.

ويحتفل العالم في 8 مارس من كل عام، باليوم العالمي للمرأة، الذي مرت ذكراه أمس، تقديرا لجهدها وإمكانياتها في المجتمع.

وأعلنت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، في هذا الصدد، عن منح جائزة (ختم المساواة بين الجنسين) في القطاع العام إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار بدء إجراءات الحصول على جائزة ختم المساواة بين الجنسين في المؤسسات العامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

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