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مرأة

طريقة عمل كروستاتا البطاطا الشهية

السبت 09/مارس/2019 - 08:45 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تتلهف أغلب السيدات إلى اكتشاف طريقة عمل كروستاتا البطاطا المنتشرة في المطاعم، فإذا كنت من ضمن هؤلاء السيدات، إليك طريقة عمل كروستاتا البطاطا للشيف نرمين هنو.

المقادير :
بيوريه البطاطا
1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب
1 ملعقة صغيرة توابل
1 ملعقة صغيرة قرنفل بودرة
2 ملعقة صغيرة قرفة بودرة
2 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
200 جرام مايبل سيرب
1 ملعقة صغيرة ملح

الكروستاتا
400 جرام دقيق مخبوزات
نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب
نصف ملعقة صغيرة توابل
نصف ملعقة صغيرة قرنفل
1 ملعقة صغيرة قرفة
1 ملعقة صغيرة زنجبيل
نصف ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة صغيرة خميرة
80 جرام زيت زيتون
250 جرام ماء التغطية
50 جرام رقائق شوكولاتة داكنة
50 جرام رقائق شوكولاتة بيضاء


طريقة التحضير
الكروستاتا

* يضاف الدقيق والزنجبيل والقرفة والقرنفل وجوزة الطيب والتوابل والزيت والملح

* تعجن المكونات للحصول على عجين ناعم الملمس

* يغطى ويترك ليختمر ويتضاعف الحجم

بيوريه البطاطا

* تخلط البطاطا مع المايبل سيرب والقرنفل والقرفة والزنجبيل وجوزة الطيب والتوابل والملح

* يفرد العجين بشكل دائري ويضاف الحشو، ويوزع بالتساوي، مع ترك مسافة ٣ سم فارغة في أطراف العجين لطيها

* تضاف رقائق الشوكولاتة البيضاء ورقائق الشوكولاتة الداكنة

* يخبز على حرارة ١٨٠ لمدة ٤٠ دقيقة

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