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رياضة

أخبار النادي الأهلي اليوم 8-3-2019

الجمعة 08/مارس/2019 - 11:40 م
صدى البلد
نور عادل
شهد اليوم الجمعة الموافق 8 - 3 - 2019، عددا من الأخبار المهمة داخل النادي الأهلي، أبرزها مران الفريق الأول لمواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا.

وجاءت الأخبار كالآتي:

الأهلي يطالب بزيادة التأمين لمباراة فيتا كلوب
https://www.elbalad.news/3732320

سليمان: الشناوي ولطفي جاهزان لمواجهة بطل الكونغو
https://www.elbalad.news/3732308

قمصان: الأهلي جاهز لمواجهة فيتا كلوب.. وثقتنا كبيرة في اللاعبين
https://www.elbalad.news/3732313

الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي في الكونغو
https://www.elbalad.news/3732333

فتحي: خبرة الأهلي كبيرة في التعامل مع الترتان وضغوط جماهير فيتا كلوب
https://www.elbalad.news/3732712

لاسارتي: الأهلي جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فيتا كلوب رغم صعوبة المباراة
https://www.elbalad.news/3732711

مدرب فيتا كلوب: المركز الأخير يطاردنا محليًا ونسعى للفوز على الأهلي
https://www.elbalad.news/3732713

هشام محمد يغيب عن مران الأهلي
https://www.elbalad.news/3732930

لاسارتي يركز على الكرات العرضية والتصويب بمران الاهلي
https://www.elbalad.news/3732945

فقرة بدنية واستشفائية في مران الاهلي استعدادًا لـ فيتا كلوب
https://www.elbalad.news/3732935

لاسارتي يقود لاعبي الأهلي في مران اليوم استعدادًا لفيتا كلوب
https://www.elbalad.news/3732942

محاضرة نظرية من مارتن لاسارتي للاعبي الأهلي استعدادا لفيتا كلوب
https://www.elbalad.news/3732928

15 دقيقة للإعلام الكونغولي في مران الأهلي
https://www.elbalad.news/3732931

سيد عبد الحفيظ يطمئن من طبيب الأهلي على حالة اللاعبين
https://www.elbalad.news/3733098

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