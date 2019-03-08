أخبار النادي الأهلي اليوم 8-3-2019

شهد اليوم الجمعة الموافق 8 - 3 - 2019، عددا من الأخبار المهمة داخل النادي الأهلي، أبرزها مران الفريق الأول لمواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا.



وجاءت الأخبار كالآتي:



الأهلي يطالب بزيادة التأمين لمباراة فيتا كلوب

https://www.elbalad.news/3732320



سليمان: الشناوي ولطفي جاهزان لمواجهة بطل الكونغو

https://www.elbalad.news/3732308



قمصان: الأهلي جاهز لمواجهة فيتا كلوب.. وثقتنا كبيرة في اللاعبين

https://www.elbalad.news/3732313



الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي في الكونغو

https://www.elbalad.news/3732333



فتحي: خبرة الأهلي كبيرة في التعامل مع الترتان وضغوط جماهير فيتا كلوب

https://www.elbalad.news/3732712



لاسارتي: الأهلي جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فيتا كلوب رغم صعوبة المباراة

https://www.elbalad.news/3732711



مدرب فيتا كلوب: المركز الأخير يطاردنا محليًا ونسعى للفوز على الأهلي

https://www.elbalad.news/3732713



هشام محمد يغيب عن مران الأهلي

https://www.elbalad.news/3732930



لاسارتي يركز على الكرات العرضية والتصويب بمران الاهلي

https://www.elbalad.news/3732945



فقرة بدنية واستشفائية في مران الاهلي استعدادًا لـ فيتا كلوب

https://www.elbalad.news/3732935



لاسارتي يقود لاعبي الأهلي في مران اليوم استعدادًا لفيتا كلوب

https://www.elbalad.news/3732942



محاضرة نظرية من مارتن لاسارتي للاعبي الأهلي استعدادا لفيتا كلوب

https://www.elbalad.news/3732928



15 دقيقة للإعلام الكونغولي في مران الأهلي

https://www.elbalad.news/3732931



سيد عبد الحفيظ يطمئن من طبيب الأهلي على حالة اللاعبين

https://www.elbalad.news/3733098