أخبار النادي الأهلي اليوم 8-3-2019

شهد اليوم الجمعة الموافق 8 - 3 - 2019، عددا من الأخبار المهمة داخل النادي الأهلي، أبرزها مران الفريق الأول لمواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا.
وجاءت الأخبار كالآتي:
الأهلي يطالب بزيادة التأمين لمباراة فيتا كلوب
https://www.elbalad.news/3732320
سليمان: الشناوي ولطفي جاهزان لمواجهة بطل الكونغو
https://www.elbalad.news/3732308
قمصان: الأهلي جاهز لمواجهة فيتا كلوب.. وثقتنا كبيرة في اللاعبين
https://www.elbalad.news/3732313
الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي في الكونغو
https://www.elbalad.news/3732333
فتحي: خبرة الأهلي كبيرة في التعامل مع الترتان وضغوط جماهير فيتا كلوب
https://www.elbalad.news/3732712
لاسارتي: الأهلي جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فيتا كلوب رغم صعوبة المباراة
https://www.elbalad.news/3732711
مدرب فيتا كلوب: المركز الأخير يطاردنا محليًا ونسعى للفوز على الأهلي
https://www.elbalad.news/3732713
هشام محمد يغيب عن مران الأهلي
https://www.elbalad.news/3732930
لاسارتي يركز على الكرات العرضية والتصويب بمران الاهلي
https://www.elbalad.news/3732945
فقرة بدنية واستشفائية في مران الاهلي استعدادًا لـ فيتا كلوب
https://www.elbalad.news/3732935
لاسارتي يقود لاعبي الأهلي في مران اليوم استعدادًا لفيتا كلوب
https://www.elbalad.news/3732942
محاضرة نظرية من مارتن لاسارتي للاعبي الأهلي استعدادا لفيتا كلوب
https://www.elbalad.news/3732928
15 دقيقة للإعلام الكونغولي في مران الأهلي
https://www.elbalad.news/3732931
سيد عبد الحفيظ يطمئن من طبيب الأهلي على حالة اللاعبين
https://www.elbalad.news/3733098
وجاءت الأخبار كالآتي:
الأهلي يطالب بزيادة التأمين لمباراة فيتا كلوب
https://www.elbalad.news/3732320
سليمان: الشناوي ولطفي جاهزان لمواجهة بطل الكونغو
https://www.elbalad.news/3732308
قمصان: الأهلي جاهز لمواجهة فيتا كلوب.. وثقتنا كبيرة في اللاعبين
https://www.elbalad.news/3732313
الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي في الكونغو
https://www.elbalad.news/3732333
فتحي: خبرة الأهلي كبيرة في التعامل مع الترتان وضغوط جماهير فيتا كلوب
https://www.elbalad.news/3732712
لاسارتي: الأهلي جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فيتا كلوب رغم صعوبة المباراة
https://www.elbalad.news/3732711
مدرب فيتا كلوب: المركز الأخير يطاردنا محليًا ونسعى للفوز على الأهلي
https://www.elbalad.news/3732713
هشام محمد يغيب عن مران الأهلي
https://www.elbalad.news/3732930
لاسارتي يركز على الكرات العرضية والتصويب بمران الاهلي
https://www.elbalad.news/3732945
فقرة بدنية واستشفائية في مران الاهلي استعدادًا لـ فيتا كلوب
https://www.elbalad.news/3732935
لاسارتي يقود لاعبي الأهلي في مران اليوم استعدادًا لفيتا كلوب
https://www.elbalad.news/3732942
محاضرة نظرية من مارتن لاسارتي للاعبي الأهلي استعدادا لفيتا كلوب
https://www.elbalad.news/3732928
15 دقيقة للإعلام الكونغولي في مران الأهلي
https://www.elbalad.news/3732931
سيد عبد الحفيظ يطمئن من طبيب الأهلي على حالة اللاعبين
https://www.elbalad.news/3733098