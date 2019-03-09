ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

سميعة الشيخ مصطفى إسماعيل يلتقون في ساقية الصاوي

السبت 09/مارس/2019 - 12:21 ص
سميعة الشيخ مصطفى
سميعة الشيخ مصطفى اسماعيل يلتقون في ساقية الصاوي
قسم الثقافة
تعقد جلسات استماع لتسجيلات نادرة للشيخ مصطفى اسماعيل في الجمعة الأولى من الشهور العربية بساقية الصاوي، في إطار الحفاظ على التراث الرائع لسلطان المقرئين و قارئ مصر الاول الشيخ مصطفى اسماعيل بعد الاتفاق مع أسرة الشيخ.، واستقر الرأي على اذاعة تسجيلين كاملين مدة كل تسجيل ساعة في كل جلسة استماع .

أعلن علاء حسني حفيد الشيخ مصطفى بأن سميعة الشيخ من الأجيال الجديدة الذين لم يحضروا الشيخ الذي توفى منذ اكثر من أربعين عامًا في ازدياد وشغوفين لسماع هذه التسجيلات ما يؤكد الذوق الرفيع لهذه الاجيال وهذا واضح من الجروبات على وسائل الاتصال التي تحمل اسم الشيخ مصطفى اسماعيل والذين يحرصون على جمع كل ما يتعلق بالشيخ من أحاديث صحفية وإذاعية وتلفزيونية والبحث عن التسجيلات التي سجلت في مناسبات خاصة في الأقاليم داخل مصر وخارجها .. واضاف ان الاسرة تحتفظ بأكثر من ٢٠٠٠ ساعة تلاوة منذ عام ١٩٤٥ حتى وفاته في عام ١٩٧٨ تم معالجتها بأحدث تقنيات الصوت والمونتاچ .

وفي الجلسة الأولى تم بث تسجيل لسورة النحل ثم تسجيل لسورتي ق والذاريات تم عام ١٩٦٨ بحي عابدين بالقاهرة مع مجموعة نادرة من صور الشيخ في مناسبات مختلفة.

واختتم حفيد الشيخ مصطفى اسماعيل تصريحه بتوجيه الدعوة لكل محبي القرآن الكريم و سميعة الشيخ للحضور لهذه الجلسات و الاستماع لهذا الكنز العظيم و حرص عدد كبير من سميعة الشيخ على حضور الجلسة الاولى وقاموا ببث مباشر على صفحات السوشيال ميديا .
سميعة الشيخ مصطفى إسماعيل يلتقون في ساقية الصاوي
سميعة الشيخ مصطفى إسماعيل يلتقون في ساقية الصاوي
سميعة الشيخ مصطفى إسماعيل يلتقون في ساقية الصاوي

ترشيحاتنا

الإفتاء توصي بالدعاء وترديد 36 كلمة كل مساء

رئيس الطائفة الإنجيلية يكشف مخطط الإخوان لإقصاء الأقباط.. فيديو

وزير المالية يكشف مصدر تمويل مشروعات العاصمة الإدارية.. فيديو

شاهد.. شاب مختل عقليًا يتسلل إلى قبر والده ويختبئ به ليودعه

فى عيد ميلاده.. سبب دفع عبد الرحمن أبو زهرة زوجته لاعتزال الفن

حنان مطاوع: جوزي غاوي مقالب وتعرضت لأزمة قلبية بسببه

ماجد المصري: سرقوا هدومي وجريت عريان في الشارع

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 9 /3 /2019 بمحافظات مصر

سامح حسين عن راجل و6 ستات: كنت بدعي أنه يتفشكل.. فيديو

نجم منتخب غانا يعلن اعتزاله فى سن الـ 27

منتخب مصر الأوليمبي يتفوق على مالاوي بثنائية نظيفة

ضحية جديدة للكلاب الضالة.. كلب مسعور ينهش طفلا بشبرا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

فيديو

خايفة اتزحلق.. طلب غريب من حنان مطاوع لـ أمير كرارة.. فيديو
حنان مطاوع: جوزي غاوي مقالب وتعرضت لأزمة قلبية بسببه
عمرو أديب عن بيع داعش لـ فتيات: من علامات القيامة
ماجد المصري: سرقوا هدومي وجريت عريان في الشارع
شاهد.. تعليق رانيا المشاط على أداء الجناح المصري في بورصة برلين السياحية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟