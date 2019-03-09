سميعة الشيخ مصطفى إسماعيل يلتقون في ساقية الصاوي

تعقد جلسات استماع لتسجيلات نادرة للشيخ مصطفى اسماعيل في الجمعة الأولى من الشهور العربية بساقية الصاوي، في إطار الحفاظ على التراث الرائع لسلطان المقرئين و قارئ مصر الاول الشيخ مصطفى اسماعيل بعد الاتفاق مع أسرة الشيخ.، واستقر الرأي على اذاعة تسجيلين كاملين مدة كل تسجيل ساعة في كل جلسة استماع .



أعلن علاء حسني حفيد الشيخ مصطفى بأن سميعة الشيخ من الأجيال الجديدة الذين لم يحضروا الشيخ الذي توفى منذ اكثر من أربعين عامًا في ازدياد وشغوفين لسماع هذه التسجيلات ما يؤكد الذوق الرفيع لهذه الاجيال وهذا واضح من الجروبات على وسائل الاتصال التي تحمل اسم الشيخ مصطفى اسماعيل والذين يحرصون على جمع كل ما يتعلق بالشيخ من أحاديث صحفية وإذاعية وتلفزيونية والبحث عن التسجيلات التي سجلت في مناسبات خاصة في الأقاليم داخل مصر وخارجها .. واضاف ان الاسرة تحتفظ بأكثر من ٢٠٠٠ ساعة تلاوة منذ عام ١٩٤٥ حتى وفاته في عام ١٩٧٨ تم معالجتها بأحدث تقنيات الصوت والمونتاچ .



وفي الجلسة الأولى تم بث تسجيل لسورة النحل ثم تسجيل لسورتي ق والذاريات تم عام ١٩٦٨ بحي عابدين بالقاهرة مع مجموعة نادرة من صور الشيخ في مناسبات مختلفة.



واختتم حفيد الشيخ مصطفى اسماعيل تصريحه بتوجيه الدعوة لكل محبي القرآن الكريم و سميعة الشيخ للحضور لهذه الجلسات و الاستماع لهذا الكنز العظيم و حرص عدد كبير من سميعة الشيخ على حضور الجلسة الاولى وقاموا ببث مباشر على صفحات السوشيال ميديا .